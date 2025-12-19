El Centro de Interpretación del Patrimonio Natural “La Delfina” continúa incorporó nuevas plantas para fortalecer su rol como espacio educativo y recreativo. En este marco, equipos municipales realizaron la plantación de achiras —plantas nativas de la familia de las canáceas, reconocidas por sus flores de colores intensos— a lo largo del perímetro del parque. La intervención tiene como objetivo delimitar claramente los espacios y evitar el ingreso de rodados a las zonas verdes durante eventos o visitas.

La subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, destacó: “Los espacios verdes resultan esenciales para el bienestar de la sociedad gualeguaychuense, ya que ofrecen oxígeno, recreación y conexión con la naturaleza en una ciudad en constante crecimiento. Desde el Gobierno apostamos fuertemente al cuidado ambiental, con acciones concretas como estas, que permiten preservar nuestro patrimonio natural para las generaciones futuras”.

Estas tareas no solo contribuyen a ordenar el flujo vehicular en el predio, sino que también refuerzan la protección del ecosistema local. Las raíces de las achiras ayudan a consolidar el suelo, prevenir la erosión y enriquecer la biodiversidad autóctona, favoreciendo la presencia de polinizadores como picaflores, abejas y mariposas.