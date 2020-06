PlayStation 5: presentaron la nueva consola y sus mejores videojuegos

Más allá de la impresionante batería de lanzamientos que se anticiparon y que detallamos a continuación, el aspecto de la Playstation 5 fue lo más relevante de la tarde y lo que concentró las miradas tanto en las transmisiones oficiales como en redes sociales, donde fue tendencia.

La primera gran revelación fue la aparición de GTA V, que luego de haber pasado por Playstation 3 y Playstation 4, estará disponible también en Playstation 5 desde el día de lanzamiento.

Además, aquellos usuarios del servicio de suscripción Playstation Plus tendrán acceso a 1 millón de créditos por mes dentro del juego hasta que el título esté disponible en la nueva consola. Luego de estos anuncios, se reveló que todo el material en la presentación muestra la potencia gráfica de la nueva plataforma.

Hace tiempo se viene rumoreando una nueva entrega de Spider-Man para el comienzo de la nueva generación. Aunque habrá que esperar para continuar con las aventuras de Peter Parker, se anunció la llegada de Spider-Man: Miles Morales, un nuevo título de acción centrado en el personaje que ganó mucha popularidad gracias a la película animada Spider-Man: Into the Spider-Verse.

El siguiente videojuego también es una franquicia exclusiva de Playstation. Como no podía faltar en una nueva generación, Gran Turismo debutará su séptima entrega en Playstation 5.

Ratchet and Clank también regresará con Ratchet and Clank: Rift Apart, que pondrá a los protagonistas en una nueva aventura a través de portales y con mucha acción. Aunque no suele ser de los títulos más comentados, se trata de una franquicia que cumple con creces, en especial para públicos más jóvenes.

Square Enix también dijo presente en el megaevento de Playstation 5 con un nuevo título: Project Athia. La leyenda al final del trailer revela que el juego fue diseñado exclusivamente para la consola de Sony, pero por ahora no hay mucho material, por lo que puede que sea un juego que llegue en la segunda mitad de 2021 o 2022.

¡Gatitos! Annapurna Interactive continuó la presentación para revelar material de Stray, un juego nunca antes visto que parece plantear un futuro distópico con robots y gatos como personajes principales. Una de las sorpresas de lo más interesante.

Antes de continuar con más títulos, la presentación volvió a presentar algunas de las características más importantes de la nueva plataforma, aparte de mostrar mucho más en detalle el control DualSense. Este periférico representó el primer elemento mostrado al mundo de la próxima consola.

El especial continuó con más juegos y el turno de Returnal, el nuevo videojuego del estudio Housemarque que parece combinar algunas de las temáticas y mecánicas de sus juegos anteriores.

El estudio Lucid, por su lado, presentó el primer material de Destruction Allstars con una gran variedad de personajes, pero un trailer cinematográfico con poco y nada de jugabilidad.

Kena: Bridge of Spirits es el nuevo trabajo del estudio Emberlab y presentará una aventura situada en un mundo de fantasía y protagonizada por una muchacha equipada con un arco y flecha, entre otras habilidades.

El arte continuó siendo protagonista con Goodbye Volcano High, un título que llegará en 2021.

La franquicia Oddworld también dijo presente en el evento exclusivo de Playstation 5. Aunque todavía no hay fecha de lanzamiento para la nueva entrega de la saga, se reveló que su título oficial será Oddworld: Soulstorm.

La lista de anuncios continuó adelante con GhostWire: Tokyo, que después de un año de su presentación estelar en la E3 2019, volvió a mostrar otro adelanto cinematográfico con una estética retrofuturista que ya atrapó a más de uno. Según el nuevo adelanto, debutará en 2021 y será exclusivo de la consola de Sony.

El primer título anunciado para la Playstation 5 hace meses fue Godfall, que también presentó nuevo material en este evento especial.

El equipo responsable del genial Hyper Light Drifter presentó su próximo videojuego que, aunque mantiene la paleta de colores del título anterior, propone una estética y jugabilidad totalmente nuevas. Se llamará Solar Ash y debutará en 2021.

Los simpáticos robots que viven dentro de los controles de Playstation volverán a la acción en Astro’s Playroom, juego que seguramente esté disponible desde el lanzamiento de la consola y muestre algunas de las novedades que trae el control con distintas mecánicas.

El megaevento continuó con la presentación de Little Devil Inside, la confirmación de que el NBA 2K21 llegará a Playstation 5 y el primer adelanto de Bugsnax, el próximo juego de los desarrolladores de Octodad.

Como se venía anticipando, la nueva consola de Sony contará con la versión remasterizada de Demon’s Souls, el ya clásico de la plataforma que cambió el género de RPG de acción para siempre.

El siguiente trailer fue uno de los más comentados de la tarde. Luego de meses enteros de rumores, finalmente se confirmó que Resident Evil 8 llevará como título Village (con las primeras cuatro letras formando un 8 en números romanos). La estética y temática de la nueva entrega parece estar a tono con la de Resident Evil 7 y contar con personajes macabros y situaciones muy terroríficas.

Pragmata llegó después con un impresionante trailer cinematográfico lleno de misterios y cuestiones interestelares.

Antes de pasar a presentar el diseño de la nueva consola, el gran evento de Playstation 5 terminó con el primer vistazo oficial a Horizon II: Forbidden West, la esperada secuela de Horizon: Zero Dawn, el título desarrollado por Guerrilla Games.

El evento de Playstation volvió a darle la razón a Sony, que ya había anticipado que no participaría de la E3 mucho antes de su cancelación. La compañía sabe cómo dirigirse a su público y cómo montar un show, inclusive en tiempos de pandemia, para volver a todos ansiosos por la llegada de su nueva consola. Si se analiza un poco más minuciosamente, lo cierto es que muy pocos juegos se mostraron en funcionamiento, por lo que todavía no se puede saber a ciencia cierta las capacidades de la plataforma.

La nueva generación de consolas se aproxima y parece estar dispuesta a llegar a fines de este año, pase lo que pase. El mes que viene, Xbox llevará adelante su propio evento centrado en los títulos que se esperan para Xbox Series X y los fans estarán más cerca de conocer los precios, fechas de salida oficiales y más detalles de los sistemas que protagonizarán una nueva guerra de consolas. (Infobae)