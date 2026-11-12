La evolución reciente de la pobreza evidencia que la estabilidad de precios no resuelve por sí sola la crisis social. Según el Informe del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Facultad de Ciencias Económicas (Ciefce) de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), elaborado por Érica Martínez y Gianella Vogel, "la desaceleración de la inflación resulta insuficiente por sí sola para garantizar una mejora inmediata y sostenida en las condiciones de vida". En la primera mitad de 2026 se registró un nuevo repunte del indicador.

Al analizar el territorio provincial, el reporte subraya que "las diferencias entre Gran Paraná y Concordia ponen de manifiesto la existencia de importantes heterogeneidades territoriales". En Concordia, la pobreza subió 6,3 puntos porcentuales respecto al período anterior y llegó al 56,2%, ubicándose como la cifra más alta del país. En tanto, Gran Paraná alcanzó un 34,3%.

El estudio detalla que, si bien la inflación general bajó, los rubros no aumentaron de forma homogénea. En ese sentido, señala que "rubros vinculados principalmente con servicios y gastos esenciales, como vivienda, servicios públicos, salud, transporte, educación y comunicación, mantuvieron incrementos superiores desde el comienzo del actual gobierno".

Esta situación genera fuertes presiones en la Canasta Pampeana, donde alimentos y bebidas ponderan un 28,6% del total. Las investigadoras recuerdan que "la pobreza constituye un fenómeno complejo, cuya evolución se vincula no solo con el comportamiento de los precios, sino también con la capacidad de los hogares para generar ingresos".

A este escenario se suma el estancamiento económico provincial, con el Indicador Sintético de Actividad Económica de Entre Ríos (Isaeer) registrando tasas negativas de entre -1% y -2% durante 2026. Además, en el segundo trimestre de 2026 la desocupación trepó al 6,7% en Gran Paraná y al 6,1% en Concordia, acentuando las dificultades del mercado de trabajo.

Fuente: APFDigital