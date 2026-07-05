Desde el Municipio informaron que se llevará adelante una poda de las palmeras ubicadas en avenida Rocamora y Primera Junta, tarea solicitada por el equipo técnico que trabaja en el corredor, para evitar el ataque del picudo rojo y negro sobre los ejemplares.

Personal de la Dirección de Espacios Verdes es el encargado de ejecutar la intervención como parte del tratamiento preventivo que se aplica sobre los ejemplares del sector desde hace unos días.





“La poda resulta un paso necesario antes de la colocación de los sensores sísmicos con inteligencia artificial que detectarán en tiempo real si algún árbol sufre el avance de la plaga. Es por esto que se remueven desde la base del tronco los restos de bases foliares y hojas secas adheridas a la corteza, tarea que despeja la superficie y facilita el trabajo posterior de instalación”, detallaron desde el gobierno local.

Los trabajos en altura se realizan con una canasta elevada por un brazo hidráulico, la cual permite a los trabajadores alcanzar la copa de cada palmera, donde retiran las hojas deterioradas y dejan expuesto el tramo del tronco donde luego se ubicará cada dispositivo.

Una vez que esta etapa concluya, el equipo encargado del montaje de los sensores iniciará su labor sobre el mismo corredor con la instalación de la tecnología sísmica necesaria para detectar en tiempo real los ataques de la plaga.

Los sensores son dispositivos que captan los ruidos de actividad larval dentro del tronco y los procesan mediante un algoritmo de inteligencia artificial entrenado para filtrar señales externas y eliminar falsos positivos.

Ante la detección de actividad, el sistema emite de manera automática una alerta telefónica a las autoridades municipales con la identificación precisa de la palmera afectada, lo que permite una intervención focalizada antes de que el daño se vuelva irreversible.

Tratamiento contra el picudo rojo y negro



Se encuentra en marcha un tratamiento preventivo para proteger las 64 palmeras que forman el corredor de avenida Rocamora y Primera Junta ante el avance del picudo rojo, una especie invasora que ya registra presencia activa en el Uruguay, y brotes de picudo negro en la vecina ciudad de Colón.

Picudo Rojo

Por este motivo, desde la Dirección de Espacios Verdes se contrataron los servicios de una empresa especializada para ejecutar un protocolo de tres etapas que combina aplicación de insecticida sistémico, fumigación de copa y tecnología de detección acústica con inteligencia artificial.

La primera etapa consistió en la perforación del tronco de cada palmera para instalar tres cánulas plásticas por ejemplar, a través de las cuales se inyectó un insecticida autorizado por el Senasa que confiere protección sistémica al tejido interno del árbol.

El estudio de los picudos rojos muestra con claridad los rasgos diagnósticos de la especie: cuerpo robusto de tono marrón rojizo con manchas negras y el característico pico curvo y alargado con el que las hembras perforan las axilas foliares para depositar sus huevos, la zona más tierna de la palmera y puerta de entrada al tejido conductor que las larvas destruyen desde adentro.

“El tratamiento abarca la totalidad del corredor, desde la palmera ubicada en la intersección con Maestra Piccini, frente al Corsódromo, hasta el último ejemplar de Primera Junta, y se extenderá en una segunda etapa con el baño o fumigación de cada copa, que es la que se ejecuta en parte en la actualidad y que brinda la condición previa e ineludible para pasar a la fase final, que es la instalación de los sensores”, indicaron desde la Municipalidad.

Y aseguraron: “Hasta la fecha, ningún brote del picudo rojo ni del negro fue confirmado en territorio de Gualeguaychú, situación que puede atribuirse precisamente al monitoreo sostenido, y este tipo de acciones convierten a la ciudad —junto a Colón— en una de las primeras del país en aplicar este esquema integral de protección fitosanitaria”.

Por último, las autoridades locales hicieron hincapié en que “los vecinos que detecten señales de alerta en palmeras del espacio público —hojas centrales marchitas o que caen con facilidad, copa asimétrica o completamente seca, orificios con exudados viscosos en el tronco o presencia de restos de capullos— deben comunicarse con la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria al 3446 420443, con el Sistema de Áreas Naturales Protegidas Municipales a [email protected] o con Espacios Verdes al 3446 67-9079”.