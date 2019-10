Polémica confesión de Guillermo Andino sobre el nacimiento de su primera hija

"Mi hija nació el 4 de noviembre, tenía fecha para el 6. Pero yo arreglé con el obstetra para ver si podíamos adelantar el parto, para que Sofi naciera el 4. Él no entendía nada de fútbol, pero como tenía un torneo de tenis el lunes 6, me dijo: 'Por mi no hay problema, mejor'. Lo adelantamos para el 4", comenzó relatando Andino, argumentando que quería que el nacimiento de su primogénita coincidiera con el aniversario del gol de Juan Carlos "Chango" Cárdenas en la Copa Intercontinental para Racing.

Luego, concluyó la historia: "Lo que pasó fue que Caro tuvo un trabajo de parto de diez horas, y yo dije ‘uy, mamita, si metí la pata me mata’. Finalmente, Sofi nació el 4 de noviembre, el día del afamado gol del Chango en Montevideo. Pero recién le conté a Caro 8 años después, cuando nació Vicky (su segunda hija), que nació escupida, fue una cosa totalmente distinta. Llegamos a la clínica y rápidamente nació. Caro había quedado mal por esta cosita de arreglar con el obstetra... y cuando se lo conté casi me mata. Pero los junté al Chango y a Sofi".