El ministro de Educación de Chubut, Paulo Cassutti, firmó una resolución que establece que ningún alumno repita de la provincia repita de año debido a los paros por el reclamo salarial de los docentes.

"Esta resolución está vinculada con la irregularidad del año, que no se cumplen los 180 días de clases y de todas las alternativas que se dan y las propuestas para que los chicos puedan recuperar en parte lo perdido", explicó el ministro al diario La Jornada.

La resolución cuenta con 3 anexos donde se distingue por separado al nivel inicial, primario y secundario, atendiendo a sus particularidades.

El Ministro explicó que "ningún alumno puede promocionar sin cerrar la nota y para ello se tomará en cuenta el rendimiento del primer período, antes de las vacaciones de invierno", fecha desde la cual se inició la medida de fuerza.

Se interpreta que durante el primer tramo del año el dictado de clases se realizó de forma más regular y eso permitió una evaluación del alumno.

En el caso del nivel primario se dispondrá de un "equipo de enseñanza" integrado por el director, vice director y un docente que evaluarán el comportamiento del primer cuatrimestre y en base a ello "cerrarán una nota".

Para el secundario se utilizará un sistema similar con un equipo evaluador integrado por el director, un profesor de orientación y tutoría y un docente afín a la disciplina por evaluar.

En caso de los alumnos que pudieran haber tenido baja nota en el primer tramo del año, se intentará a través del "equipo de observación de trayectoria" de cada establecimiento determinar si merece promocionar, o si debe concurrir a un programa de compensación que se realizará en diciembre.

"No es que todo el mundo pasa. Hay muchas variables, aseguramos que por no haber tenido clases ningún alumno vaya a repetir", aclaró el ministro.

La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (Atech) lleva 15 semanas consecutivas de paro y en algunos casos se perdieron más de 100 días de clases.

Sobre el particular, el ministro Cassutti recordó, en diálogo con Télam, que el paro fue decayendo en su nivel de adhesión y si bien se notó un 80% de acatamiento durante agosto, fue bajando en convocatoria y que ahora "no llega al 25%".

Por otra parte, Cassutti ratificó en declaraciones radiales que descontarán a los maestros los días no trabajados a partir de septiembre. "Hay docentes que no van a cobrar nada. El que hizo los 30 días de paro no debería cobrar", remarcó el ministro.

A principios de octubre, desde Atech informaron la continuidad del paro hasta que "se abonen los salarios de los meses de julio y agosto -pagados parcialmente- mes de septiembre y aumentos previstos en los acuerdos celebrados y homologados legalmente".

En ese sentido, los sindicalistas docentes remarcaron además el no cumplimiento de la cláusula gatillo para la actualización de salarios, que el gobierno provincial propuso desdoblar en 2 cuotas.

