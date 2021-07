Polémica en el ascenso por los comentarios libidinosos de un relator a una jueza de línea

Y como si es no fuera suficiente, agregó: “¡Epa! se congeló la cámara allí por parte de uno de los camarógrafos. Había un jugador... Duré, ¿no? bah, capaz que sea pariente”. Lejos de centrarse en el partido, el relator dejó en todo momento el ojo puesto en Duré y cada acción del encuentro era la excusa perfecta para referirse de manera libidinosa a ella.

Embed

Por ejemplo, en un avance de Mitre, comentó: “Viene el centro desde la izquierda de Sayavedra, se queda corto, el rechazo de Barrios, no se fue el peligro para Nueva Chicago pero había offside de Sayavedra. Para mí que se encandiló con el árbitro asistente 2.... Había un Duré, me acuerdo, un delantero rubio que jugó en Vélez y en All Boys. Nos desconcentramos con el árbitro asistente, ya después me va a decir el nombre y apellido, consiga teléfono también”.

Por estos comentarios, Ávila se ganó el repudio de gran parte de los internautas que observaron de cerca la transmisión y de la Subcomisión de Género y Diversidad de Chicago, la cual emitió un comunicado en repudio a los dichos del relator: “Desde la Subcomisión de Género y Diversidad del Club Atlético Nueva Chicago repudiamos los dichos por parte del relator de @TyCSportsPlay hacía la juez de línea durante la transmisión del partido de hoy disputado contra Mitre (SdE)”.

mariana dure.JPG

A través de su cuenta oficial, la Subcomisión de Género y Diversidad de Chicago agregó que "el acoso verbal tanto en nuestra institución como en todos los ámbitos debe ser rechazado”. Ante la gran repercusión que tuvo su gesto, Ávila decidió romper el silencio y a través de un comunicado le pidió sus "sinceras disculpas" a Mariana Duré. "Rectifico todos y cada uno de los dichos referidos a su persona que pudieran considerarse lesivos a su honor o su dignidad", dijo.

Y sumó: "Muy lejos estuvo ello en mi intención o aspiración. Mi intención siempre fue denotar el contraste, que otorga el toque femenino en una terna arbitral a la que se nos tiene acostumbrado estar compuesta por mayoría masculina. Incluso durante la transmisión en cuestión, hice referencia a su buena actuación y he ponderado el lugar que se viene ganando la mujer en el fútbol, en el deporte y en la sociedad por su lucha en cuanto a la igualdad de oportunidades".

chicago.JPG

El encuentro finalizó 1 a 0 a favor de los santiagueños sobre el Torito de Mataderos gracias al gol convertido por Rodrigo Sayavedra durante la primera mitad en el Estadio Madre de Ciudades en el partido correspondiente a la Primera Nacional. En la próxima fecha, Mitre enfrentará a Almirante y Chicago, que no puede salir del fondo de la tabla, recibirá a Atlanta, que viene de perder el clásico con Chacarita.

El comunicado completo de Ramón Ávila

En función de los comunicados, comentarios y publicaciones que se viralizaron recientemente en diversas redes sociales, quiero expresar públicamente mis sinceras disculpas al árbitro asistente 2, Mariana Duré, que jugó el domingo pasado, en el partido de fútbol entre el Club Atlético Mitre y el Club Atlético Nueva Chicago, por la Primera Nacional, frente a mis dichos realizados, durante la transmisión por el streaming de TyC Sports Play.

Rectifico todos y cada uno de los dichos referidos a su persona que pudieran considerarse lesivos a su honor o su dignidad. Muy lejos estuvo ello en mi intención o aspiración.

avila machista.JPG

Mi intención siempre fue denotar el contraste, que otorga el toque femenino en una terna arbitral a la que se nos tiene acostumbrado estar compuesta por mayoría masculina.

Incluso durante la transmisión en cuestión, hice referencia a su buena actuación y he ponderado el lugar que se viene ganando la mujer en el fútbol, en el deporte y en la sociedad por su lucha en cuanto a la igualdad de oportunidades.

Tampoco pretendo verme involucrado en polémicas mediáticas o en odios anónimos en las redes sociales. Muy lejos estoy de aquello.

Aunque por supuesto, me pregunto si por vía del absurdo, ¿qué podría decirse si -lejos de recibir halagos- la señorita jueza de línea hubiera recibido un insulto? ¿O un reproche ante un error en su arbitraje o fallo? ¿Es género, es discriminación, o apreciación periodística?

No, señores y señoras, la terna arbitral es la autoridad máxima del encuentro y tiene la potestad de manejar la policía en el campo de juego y sus adyacencias.

Puede tomarse como descortesía, sí. Podría tomarse como insulto, tal vez. Pero no como acoso porque la situación de la jueza de línea no es vulnerable. Es autoridad. De no ser así, y a partir de entonces, cualquier insulto en la cancha sería discriminación.