Ante la decisión de la Comisión del Carnaval del País de no aplicar penalidades a las comparsas Ara Yeví y O’ Bahía, los dirigentes de Juventud Unida y Central Entrerriano mostraron su disconformidad.

El conflicto se originó a partir de observaciones realizadas por fiscales de Marí Marí y Papelitos, quienes señalaron presuntas infracciones al reglamento vinculadas a la incorporación de luces en un destaque de Ara Yeví y a modificaciones y agregados en espaldar y trajes de O’ Bahía. El reglamento vigente establece que los cambios y agregados están permitidos únicamente hasta la segunda noche de desfile, motivo por el cual inicialmente se había evaluado la aplicación de una quita de puntos.

Tras una primera reunión de la Comisión del Carnaval concretada el viernes por la noche, se resolvió por votación que no correspondía aplicar sanciones, decisión que generó disconformidad en algunos clubes. En ese marco, el presidente del Club Juventud Unida expresó públicamente su postura a través de redes sociales, donde cuestionó la aplicación del reglamento y la toma de decisiones, y advirtió sobre la posibilidad de brindar una conferencia de prensa. “Ojalá que se respete el reglamento por el bien del carnaval”, manifestó.

Además, el dirigente confirmó en declaraciones a AhoraElDía que el próximo lunes se realizará una reunión de presidentes de todos los clubes, en la que se definirá cómo se continuará con este asunto.

Consultado sobre la polémica, el presidente de la Comisión Central del Carnaval del País, Ricardo Saller, se limitó a responder: “Sin comentarios”.