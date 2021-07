Polémica por las primeras imágenes del reality de Pampita: mirá el parto  

La llegada de la beba generó gran expectativa, ya que este viernes se dio a conocer un adelanto de lo que será el reality que comenzó a ser grabado durante el comienzo del embarazo y con el que la jurado mostrará cómo vivió su vida embarazada, trabajando en pandemia y siendo una mujer multifacética. El show televisivo lleva por nombre "Siendo Pampita" y se verá por Paramount+ Latinoamérica.

En el adelanto se pueden ver imágenes del nacimiento de Ana, tras 10 horas de trabajo de parto. "Se grabó con mucho cuidado, con una sola cámara adentro. Se filmó con mucho respeto. No está lo que la gente imagina, el primer plano. Se escucha al médico, el llanto de la bebé, El reality termina ahí. No va a seguir. Esto es el final, final. Filmar el parto era algo opcional. Ella podía elegir filmarlo o no"., contó Gabriel Oliveri, íntimo amigo de Pampita, en diálogo con Nosotros a la mañana.

En el fragmento se observan las emotivas imágenes de la modelo, dando a luz a Ana, acompañada por Roberto, quien la tenía tomada de la mano en todo momento. Además, se la escucha a Pampita hablándole a su hija y a la gente con la que compartirá tan especial acontecimiento a través de su reality: "Bienvenida a nuestra vida. Vamos a ser parte de una historia increíble. Muy pronto te vamos a mostrar cómo nos cambiaste la vida".

Meses atrás, fue Pampita la que confirmó que tendría su propio reality show. Con una foto de las primeras grabaciones, la modelo había anunciado que su embarazo y sus días, se verían reflejados en la pantalla chica. De hecho, la modelo había puesto cámaras en toda su casa y en el auto, por si llegaba a venir el bebe y debían comenzar a filmar todo para el reality. Esto generó muchas posturas diferentes y algunas críticas al respecto.

El parto fue grabado, con cuatro cámaras, para sumarlo al reality. Previamente el material fue visto por Pampita y Roberto y luego ellos dieron el "okey" sobre qué es lo que puede salir en ese último capítulo. Lo cierto es que la producción general corre de la mano de Viacom, quien también es dueño de Telefe, pero por su presencia en “La Academia” de Showmatch, sería imposible ver a la morocha antes de fin de año en ambos canales.

Consultada sobre qué veríamos en su reality, la modelo resaltó: “Tiene que ver con ser una mujer multifacética, que hace muchas cosas a la vez y trabaja embarazada y en pandemia, un momento único e histórico. Es una propuesta lindísima, primero porque me abriría las puertas a toda Latinoamérica y después porque estaría contenida por una plataforma super buena. El proyecto a mí me encanta y me quedaría un recuerdo lindísimo de este momento que estoy transitando”.

En principio serían 10 capítulos y otra gran incógnita fue saber si Benjamín Vicuña había autorizado a que sus hijos participen en este show. Si bien frente a esto, Pampita explicó: “La que va a hacer un reality voy a ser yo, no los demás", lo cierto es que el actor chileno accedió y Bautista, Beltrán y Benicio finalmente estarán presentes en el show que transitará los meses de su embarazo y concluirá con el nacimiento de Ana.

Anoche, Pampita contó cómo fue el nacimiento de su hija en una comunicación telefónica con ShowMatch: "El parto lo transitamos en silencio, fue muy mágico y especial, con mucha emoción y lágrimas. Esta chiquita tiene un significado muy fuerte en nuestras vidas porque es la que nos une a todos, a esta familia ensamblada que somos. Tiene partecitas de todos y es muy importante para todos nosotros su presencia y nos terminó de unir mucho más de lo que ya estamos".