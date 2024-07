El municipio había anunciado la presencia del atractivo durante la Fiesta Binacional del Libro que se llevó a cabo del 14 al 17 de julio en los Galpones del Puerto, sin embargo, nunca funcionó. La gran estructura de metal podía observarse a la derecha de la entrada principal sin hielo y sin actividad en ella. En este marco, Ahora Cero Radio dialogó con Daniel Villalba propietario de la pista quien contó cuál fue el motivo de que no se pudiera disfrutar de ella.

“Había una pequeña pieza que es de la bomba de aceite de un compresor y yo la hice arreglar acá pero también tengo un contacto de Buenos Aires con un señor que es el que arma la pista para el Luna Park, y me había dicho que le llevara la pieza y la arreglaba en el momento. Al final no la lleve, se le hizo una soldadura acá y quedó un pequeño poro. Como lo vi lo llamé a Fernando Zubillaga (presidente del Consejo Mixto de Turismo) le digo lo que encontré, también le informo que lo podíamos y arreglarlo acá o el hombre de Buenos Aires lo podía solucionar el viernes o en su defecto darnos un reemplazo de esa pieza”, detalló Villalba sobre el desperfecto.

No obstante, el propietario de la pista de hielo no tuvo ninguna respuesta sobre qué hacer y el atractivo no funcionó ninguno de los días que duró la Feria Binacional.

En esta dirección, recibió lo que él calificó como “una amenaza” desde la Municipalidad en la que le dijeron que “ ya que no pudiste arrancar con la pista ahora toda la semana te vamos a llevar personas para que patinen gratis”. Finalmente, esto no se concretó ya que la pista de hielo nunca anduvo y ahora desde el Municipio le pidieron que desarmara la estructura que permanece en una de las naves de los Galpones del Puerto.