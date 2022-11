A dos semanas del debut de la Selección Argentina en el Mundial explotó una inédita polémica por la yerba mate que tomarán Lionel Messi y el resto de sus compañeros en Qatar 2022.

"Insólito e inexplicable. Existen decenas de marcas de muy buena yerba mate en la Argentina producidas en Misiones y en Corrientes. Sin embargo, la Selección lleva a Qatar una marca uruguaya. ¿Hay alguna explicación oficial? Es casi una provocación", se indignó el exdiputado nacional por la UCR Luis Mario Pastori.

Frente a las repercusiones que tuvo su posteo, el dirigente misionero aclaró: "Por supuesto que no es nada contra la Selección, de la cual soy hincha como cualquiera. Se trata de defender un producto de la región. La yerba Canarias se produce en el sur de Brasil (Santa Catarina, R.G. do Sul, Paraná), y se envasa en Uruguay. No es difícil de entender. ¿No?".

Por último, el dirigente radical se lamentó en una entrevista radial para un programa cordobés: "Que la Selección haya elegido institucionalmente una yerba no argentina nos desagradó bastante".

El comentario de Luis María Pastori fue en reacción a una nota de TN en la que mostraban qué llevaba el cuerpo técnico en las valijas, con los paquetes de la yerba mate en cuestión a la vista.

LA RESPUESTA DE LA SELECCIÓN TRAS EL RECLAMO POR LA YERBA MATE

Instalado el debate por la yerba mate que consumirá la Selección Argentina en Qatar 2022, desde el cuerpo técnico bajaron el tono con otro tweet.

"Hay para todos los gustos. No se alteren, muchachos... ¡¡Vamos que vamos, Argentina!! #TodosJuntos", escribió Nicolás Novello, asistente del DT Lionel Scaloni, en Twitter acompañado de otro baúl colmado de paquetes de Playadito, la popular yerba mate elaborada en Colonia Liebig, Corrientes.