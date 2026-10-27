El vocero presidencial Ravier defendió las expresiones de Javier Milei sobre enviar “a la hoguera” a periodistas que difundieron información sobre su vinculación con la criptomoneda $Libra. “No creo que esas palabras que dijo se puedan tomar literales, es una metáfora”, sostuvo al ser consultado en Casa Rosada.

La respuesta se produjo después de que Milei apuntara contra periodistas y planteara la posibilidad de iniciar acciones legales por la cobertura de la causa. Ravier atribuyó el enojo del mandatario a lo que el Gobierno considera una campaña de desprestigio.

Ravier defendió la postura del Gobierno sobre el periodismo

“Javier Milei y este Gobierno respetan la libertad de expresión, respetan el periodismo, al periodismo de verdad”, afirmó el portavoz.

En su respuesta, diferenció a quienes, según su criterio, trabajan con transparencia y buscan la verdad de aquellos a los que calificó como operadores. A estos últimos les atribuyó haber utilizado la investigación por $Libra para perjudicar la imagen presidencial.

La caracterización de las expresiones como una metáfora y las acusaciones contra parte de la prensa corresponden a la posición expresada por el vocero.

Qué respondió sobre las pruebas de la causa $Libra

Ravier también fue consultado por las comunicaciones entre Milei y el empresario Mauricio Novelli, los mensajes eliminados y otras pruebas mencionadas en el expediente. Evitó responder sobre esos elementos y remitió a la decisión judicial.

“Del caso $LIBRA ya habló la Justicia. De hecho, se hizo justicia. No tengo nada más que agregar sobre los detalles de la causa”, expresó.

El portavoz dio por concluido el tema tras una pregunta sobre medidas de prueba pendientes y sobre los motivos por los que Javier y Karina Milei fueron sobreseídos en la investigación sin haber sido citados a declaración indagatoria.

Malvinas: negó pedidos para cambiar el proyecto de soberanía

En otro tramo de la conferencia, Ravier negó que Estados Unidos hubiera solicitado modificaciones al proyecto de ley de soberanía vinculado con las Islas Malvinas. La consulta estuvo relacionada con una reunión reciente con un subsecretario de Estado norteamericano.

“No hubo ningún pedido respecto de modificar la ley de soberanía”, aseguró. También sostuvo que el tratamiento legislativo continúa entre las prioridades del Gobierno.

“Esta ley sigue siendo prioridad, no está congelado el proyecto y va a ir lo antes posible al recinto para que se pueda aprobar”, afirmó, sin precisar una fecha.

Fuente: AHORA