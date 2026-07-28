El vocero presidencial, Adrián Ravier, volvió a protagonizar un clima de incertidumbre tras sus dichos con dólar a $1800. En su conferencia habitual de los martes, el funcionario afirmó que casi el 40% de los estudiantes extranjeros de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) son extranjeros.

Ante otra pregunta de la prensa acreditada, Ravier dijo que hay “un alto porcentaje de estudiantes en facultades de medicina que son extranjeros”. Luego, tuvo un entredicho con un periodista al afirmar que ese índice llega “hasta un prácticamente un 40%”.

“Un 39% exacto es el dato que tengo ahora de la Universidad de Buenos Aires si es falso lo revisaremos”, afirmó el vocero presidencial.

De inmediato, advirtió: “Estamos dedicando dinero a formar extranjeros que eventualmente se vuelven a sus países, y pensamos que tenemos que cuidar el dinero de los argentinos para ayudar a los más humildes, para generar posibilidades de estudio en las universidades públicas”.

“En realidad, lo que se está haciendo es que las universidades nacionales que son autónomas puedan decidir si quieren cobrarle o no a los extranjeros. No se trata de imponerle a una universidad que debe cobrarles rompiendo su autonomía, es la posibilidad de que puedan cobrarles”, agregó Ravier.

Ravier recalcó que impulsar esa posibilidad “es una manera de gestionar mejor y que los recursos de los contribuyentes los administremos de la mejor manera posible”.

Luego, Ravier se volcó a la red social X, donde sostuvo: "Hoy en la conferencia de prensa un periodista me acusó de brindar datos falsos sobre la cantidad de extranjeros entre los alumnos regulares de Medicina de la UBA. Efectivamente el dato es correcto: el 39% de los alumnos regulares de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires SON EXTRANJEROS".

Y agregó: "disfrutan gratis de los servicios financiados por los pagadores de impuestos argentinos. En el cuadro de abajo se ve esta información, sumado al 51 % para la Facultad de medicina de la Universidad Nacional de La Plata".

Ravier aclaró que utilizó datos de Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación y, de aucerdo a esos números, en la facultad de Medicina de la UBA asisten 16.462 alumnos extranjeros sobre un total de 41.957, lo que siginifica un 39%.

La polémica se produjo porque el vicepresidente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, salió al cruce de los dichos del vocero presidencial, quien exhibió en sus redes documentación que indica que en la situación puntual de la Facultad de Ciencias Médicas, la presencia de alumnos internacionales alcanza el 6,1%, es decir lejos del 40% expuesto desde el Poder Ejecutivo.

Fuente: Noticias Argentinas