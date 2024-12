El lunes por la noche, la casa de Gran Hermano (Telefe) vivió su primera gala de eliminación y los fanáticos decidieron que Delfina De Lellis abandonara el reality. Ni ella ni sus compañeros se esperaban el resultado, por lo que la partida fue dolorosa para la joven. Sin embargo, lo que se robó la atención fue su actitud tras llegar al estudio del canal, donde no se presentó a saludar a Santiago del Moro ni al público.

La decisión por parte de la joven fue anunciada por el mismo conductor del ciclo, quien habló tras la llegada del auto que transportaba a la flamante eliminada: “Bueno, quiero que vean la llegada recién de Delfina. Les quiero contar lo que pasó también. Ahí llegaba en auto. Tuvo una especie... dice que no está en situación para poder hablar, es lo que me está pasando la producción. Siente que está superada por la situación. Está muy angustiada y prefiere no hablar”.

Luego de mostrar cómo la joven permanecía sentada en el interior del vehículo, Santiago agregó: “Esperemos que pueda hablar mañana cuando esté más tranquila. Es la primera vez que nos pasa algo así. Obviamente acaba de suceder. Me hubiera encantado recibirla, darle un aplauso, es así la competencia. Mañana la vamos a tener con nosotros. Ella eligió no hablar, obviamente se lo respeta”.

Si bien la actitud generó controversia tras los dichos del presentador, nadie imaginaba lo que estaba ocurriendo en ese momento afuera del estudio, y que reflejaron las redes sociales. Tan solo unos minutos más tarde de la salida de la modelo, Ángel de Brito escribió desde su cuenta: “Familia de Delfina, indignados con la eliminación”. Además, adjuntó dos imágenes de los allegados a la exparticipante y sumó: “No nos quisieron dar nota, dijeron que se habló mal de ella en el programa para que se vaya”.

Eso no fue todo, ya que Nicolas la pareja del ex GH Emma Vich, contó lo que presenció en los instantes de la eliminación. “De la tribuna del frente le gritaron a la de Delfina: ‘¿Y para que entró?’. Y ahí no sé quién de la tribuna de ella empezó a bardear al que había gritado eso”. Además, detalló: “La hermana o no sé quién se descompuso, alguien del frente grababa la situación y de la tribuna de Delfina empezaron a discutir de nuevo para que no filmen”.

El conductor de LAM (América) compartió detalles del comportamiento de la familia de la exjugadora (X)

Los testimonios tanto del periodista como del marido del excompetidor causaron bastante revuelo en las redes sociales. Una vez que se viralizaron sus versiones de lo que pasó aquella noche, las reacciones no se hicieron esperar y tuvo lugar una catarata de comentarios. “No necesitó de nadie para que la eliminen, ella solita hizo todo el trabajo”; “Ella solo servía para discriminar, no para la competencia”; “La chica se hundió y quemó sola”; “Que agradezca que le dieron cámara”; “Es demasiada inmadura para Gran Hermano”, fueron algunas de las reacciones que se destacaron con el pasar de las horas.

Cabe recordar que la placa estuvo compuesta por Delfina, Carlos Tocco, Claudio Di Lorenzo, Ulises Apóstolo. Mientras que el “empresario de la noche” y el terraplanista salieron primeros con el menor porcentaje de votos, todo quedó reñido entre el cordobés y la modelo. La joven, que se encontraba bastante angustiada, se fue del juego con el 58,9 por ciento de los votos, mientras que el licenciado en Ciencias Políticas obtuvo el 41,1 por ciento, lo que le permitió quedarse otra semana dentro de la casa más famosa del país.

La pareja de Emma Vich dio detalles de lo que presenció en la tribuna (X)

Con un semblante serio, la muchacha se despidió de cada uno de sus compañeros ante su partida. La valija clásica del reality y un peluche fueron sus acompañantes a la puerta, donde pudo observar por última vez la casa y cerrar su paso por ella.