Polémica y repudio por el mensaje de la esposa de un rugbier entrerriano

"Que se haga JUSTICIA por Fernando. Una pelea de 10 contra 1 no es una pelea, eso es un ASESINATO"(sic), escribió la joven, que cuenta con 1.600.000 seguidores en Instagram. Luego, compartió una serie de reflexiones a raíz del caso que generó una enorme polémica. "Hablemos también que como sociedad preferimos filmar un acto de violencia con nuestros telefonitos que comprometernos y empatizar con el prójimo y frenar una situación que podría terminar de la peor manera", agregó.

Lo peor comenzó cuando afirmó: "Seguramente ninguno de los 10 culpables quería matarlo pero lo hicieron. La etiqueta rugbiers viene de la prensa, amarillismo. El deporte no crea asesinos ni gente violenta. Eso se mama en las casas, es educación".

Fuerte Rechazo

"Lo cagaron a patadas entre 10 pero decis que no lo querian matar? Homicidio culposo posta? Me das entre lastima y asco", indicó un usuario. "No querían matarlo?? Por favor.q decisss???"(sic), fue otra de las críticas.

Sin dudas, la más contundente fue la de Pablo Carrozza, un periodista deportivo que suele ser tendencia por sus comentarios en redes.

"Yo entiendo que seas la pareja de un rugbier y tengas que salir a limpiar la imagen del deporte, pero no podés decir que no lo fueron a matar", sostuvo en un hilo en el que criticó también con dureza al deporte.

"Te recuerdo que en lo que va del año los rugbiers ya rompieron una mandíbula en Punta del Este, se pelearon entre 40 en MDQ, filmaron a una chica teniendo sexo sin su consentimiento, y ahora matan a un pibe a los golpes. ¿De qué prensa amarillista estás hablando?", agregó.