Policías de la Departamental realizaron un entrenamiento en medicina táctica

Se trata de una capacitación en la atención inicial, estabilización, extracción y traslado de heridos y emergencias en situaciones de alta peligrosidad o bajo agresión para preservar la vida del policía y llevarlo a la atención médica cuando esta no puede llegar al lugar, debido al alto riesgo por presentarse en un escenario de hostilidad

La actividad fue coordinada por cuatro instructoras de la Asociación Argentina de Medicina Táctica que pertenecen a fuerzas federales de PBA y CABA.

WhatsApp Image 2021-12-02 at 19.13.37.jpeg

La jornada duró 8 horas y se trabajó sobre diferentes escenarios (Urbano, Rural, dentro de un automóvil, etc), y sobre distintas lesiones (arma blanca, arma de fuego, quemaduras, explosiones, fracturas, luxaciones, accidentes, etc.) y situaciones (solos, en pareja, en grupo, etc.).

Algunos Policías están especialmente expuestos por la tarea que realizan (combate en cuarto cerrado, allanamientos de narcomenudeo, protección de personas públicas, etc.) a sufrir agresiones y lesiones vitales.

Los escenarios donde se producen etse tipo de lesiones son de alto nivel de peligrosidad, por lo que la asistencia médica no llega y los primeros minutos son de gran importancia para revertir el cuadro y prevenir las secuelas o, incluso, la muerte.

WhatsApp Image 2021-12-02 at 19.13.37 (1).jpeg

De ahí la importancia en que los policías estén capacitados en atender, estabilizar y evacuar hasta el lugar seguro donde pueda recibir la atención inicial y luego trasladarlo a una institución de salud para la asistencia médica específica.

La jornada se realizó en las instalaciones del complejo de entrenamiento de alto rendimiento El Charco, ubicado en el Camino de la Península.