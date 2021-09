Policías oficiaron de parteros y contaron cómo cortaron el cordón umbilical

La llamativa intervención aconteció este viernes en un domicilio de calle Franzotti al final (zona Barranca), de la ciudad de Paraná.

“Alrededor de las 9.30 se recepcionó el llamado de una vecina que comunicaba que una mujer había dado a luz y solicitaba la presencia de la ambulancia. Se comicionó al móvil 1021 a cargo del sargento primero Cristian Arredondo y del sargento Sebastián Sánchez, pero en primera instancia no pudimos ubicar el lugar preciso porque era sobre Franzotti pero nos decían otra intersección. Hasta que una vecina se acercó hasta la comisaría quinta, donde la misma llamó a dos funcionarios que iban caminando hacia el lugar; y al constituirnos en el domicilio, la mujer ya había dado a luz y una vecina tenía a la criatura en los brazos”, rememoró a Elonce TV el oficial que conducía el patrullero, Alexis Minetti.

El oficial que conducía el patrullero, Alexis Minetti y el cabo primero Nicolás Acosta, junto al personal de la Comisaría Quinta, llegaron al lugar e ingresaron a la vivienda. En el lugar, los policías, se encontraron a una joven de 24 años, que hacía minutos, había dado a luz y pese a que estaba acompañada por su madre, necesitaba ser asistida y trasladada, según se indicó.El cordón de un borceguí y un cuchillo de cocina“Se procedió gracias al conocimiento que vamos adquiriendo en la Escuela y lo que vivimos a diario; se trató de proceder de la mejor manera para socorrer la vida de ese bebé y la de su madre”, aseguró Arredondo. Según el sargento, “se actuó de la mejor manera y en conjunto con los funcionarios que estaban en el lugar”. “En primera instancia se tomó el recaudo de usar guantes de latex que teníamos y con el cordón de mi borceguí efectuamos la atadura del cordón umbilical y con un cuchillo de la casa, lo cortamos”, rememoró.

“Si bien no fue una situación desesperante, no es habitual. No es algo con lo que nos encontramos todos los días”, reconoció el funcionario policial.

Sánchez, por su parte, comentó: “Después que se le ató el cordón a la madre, el bebé fue trasladado por el móvil 1022 y seguidamente nosotros envolvimos a la madre que estaba acostada en la cama y la trasladamos al hospital San Roque en el móvil”.

Fue así como en dos patrulleros trasladaron al recién nacido y a la parturienta. “Gracias a Dios llegaron los dos con vida, sanos y salvos”, remarcó el sargento.Sargento Sebastián Sánchez.-“Una emoción muy grande”

Para el cabo primero Nicolás Acosta, la llamativa intervención significó “una emoción muy grande”. “Con mi compañero nos tocó llevar al bebé y en ese momento nos preguntábamos si respiraba; hasta que al llegar al San Roque empezó a llorar y ahí fue una alegría tremenda”, repasó.

“En el momento fue una emoción muy grande”, insistió y agradeció a todos sus compañeros porque tanto la madre como el bebé llegaron a salvo al hospital de niños de la capital entrerriana.Cabo primero Nicolás Acosta.-

Los uniformados, que cobijaron al recién nacido con un buzo, supieron que se trata de un varón y que había sido llevado a la sala de Neonatología “porque había pasado un poco de frío”.

“Fue algo que nos marca en el camino, algo diferente a lo que hacemos a diario. Y si bien la mayoría de nosotros somos padres, en este caso se vivió carne a carne”, sintetizó Minetti.(Elonce)