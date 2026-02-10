Agentes activos y retirados de la Policía de Santa Fe, personal del Servicio Penitenciario y familiares se manifestaron este lunes frente a la Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe, para visibilizar una serie de reclamos vinculados principalmente a la situación salarial y a las condiciones laborales dentro de las fuerzas de seguridad.

La concentración se desarrolló en la Capital en plaza 25 de Mayo frente a Casa de Gobierno, donde los manifestantes se reunieron y anticiparon la presentación de un petitorio con distintos puntos: mejoras salariales, condiciones de trabajo, seguimiento médico y psicológico, reconocimiento del servicio penitenciario como fuerza y políticas que contemplen los traslados y la realidad económica del personal.

El gobierno santafesino había anunciado un plan que incluía, entre varios puntos, el pago de un plus salarial, pero no conformó a los uniformados.

Durante la convocatoria, participaron efectivos en actividad, retirados y familiares, quienes expresaron su preocupación por la evolución de los ingresos y su impacto tanto en la situación actual como en las jubilaciones, registró Aire.

La situación fue más complicada en Rosario, donde hubo enfrentamientos entre los manifestantes y sus colegas policías que fueorn enviados a reprimir la protesta. Este lunes se puso en marcha una nueva protesta frente a la Jefatura de la Unidad Regional II.

La manifestación incluyó la quema de cubiertas sobre avenida Ovidio Lagos. Ante el despliegue de quienes estaban en la calle, grupos de combate intervinieron para reprimirlos y prevenir el bloqueo del portón de ingreso y egreso de los móviles.

La situación escaló en tensión cuando numerosos agentes que patrullaban la zona abandonar la tarea para sumarse a la protesta en solidaridad con sus colegas que eran reprimidos.

A primera hora de este martes había una gran cantidad de patrulleros y motocicletas de la fuerza apostados a la altura del cruce con calle Gutiérrez, en la mano que va hacia el norte. El Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) anunció un corte de tránsito total en ambos sentidos y recomendó evitar la zona en el arranque de la jornada.

Según publicó La Capital, desde el Poder Ejecutivo provincial aclararon que el patrullaje no se resintió entre la noche del lunes y la madrugada de este martes. Las autoridades anticiparon “duras sanciones” para los agentes que dejaron de prestar servicio.

La manifestación incluyó a personas encapuchadas y con barbijo. Mientras trabajaban para normalizar la actividad en la Jefatura de la Unidad Regional II.

De acuerdo con la Asociación Profesional Policial Santa Fe (Apropol), las manifestaciones tuvieron lugar en Rosario, Esperanza, Rafaela, San Cristóbal, Coronda, San Justo, San Javier, Reconquista, Tostado, Vera, Sastre, Melincué, Casilda y Villa Constitución, entre otras localidades.