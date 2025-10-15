El Gobierno de Entre Ríos dispuso el pago de un bono extraordinario de $34.000 durante tres meses —de octubre a diciembre de 2025— destinado a agentes de la Policía de Entre Ríos y del Servicio Penitenciario provincial.

La medida fue oficializada mediante el decreto N° 2819/2025, fechado el 14 de octubre, y se hará efectiva junto a los haberes mensuales del próximo cronograma de pagos.

De acuerdo al texto oficial, la suma tiene carácter fijo, mensual, no remunerativo, no bonificable y no acumulativo, y será percibida únicamente durante los meses mencionados.

¿A quiénes alcanza el bono?

El beneficio está dirigido a funcionarios policiales en actividad que desarrollen tareas específicas previstas en los artículos 4° y 5° del Decreto N° 3506/10 MEHF, con las modificaciones de los decretos 1853/13, 1/14 y 4816/14.

Se incluyen:

Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública,

Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal,

Dirección General de Prevención y Seguridad Vial,

Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, y

Dirección General de Drogas Peligrosas.

El decreto aclara que quedan excluidos del beneficio los directores y subdirectores de las mencionadas direcciones.

También para el Servicio Penitenciario

El mismo monto será otorgado a todo el personal penitenciario en actividad que cumpla funciones efectivas en unidades penales de la provincia por más de 25 días al mes.

La medida busca "reconocer el compromiso operativo de los agentes de seguridad y penitenciarios, en un contexto de ajuste presupuestario y demanda creciente de servicios". El decreto lleva las firmas del gobernador Rogelio Frigerio; el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.