Proteccionistas se acercaron a la Municipalidad de Gualeguaychú para entregar un petitorio en el que denuncian el desalojo de perros que vivían en el balneario municipal Parque del Sol. Según informó Radio Máxima, a raíz de su diálogo con Susana Lizzi, quien participó de la redacción y entrega del texto, los animales no estarían vacunados, ni siquiera con vacunación antirrábica; tampoco habrían recibido la atención veterinaria correspondiente, sino que “subsistían libremente con la donación de alimento de personas que frecuentaban por el lugar, y también de los voluntarios”.

Es por esto que los proteccionistas elevaron un comunicado a funcionarios de la municipalidad, para dar a conocer la situación y pedir soluciones concretas frente al estado de los perros del lugar.

“Las proteccionistas gastamos mucho dinero de nuestros bolsillos, no tenemos la infraestructura ni el aparato de recursos que ustedes tienen y sin embargo estamos todo el tiempo cubriendo las falencias del manejo inoperante que están teniendo y se ve a diario, sobre todo en los barrios carenciados”, señalaron.

Foto: Máxima Online

A continuación, el texto completo que entregaron a las autoridades:

CARTA ABIERTA A LA DIRECCIÓN DE ESPACIOS VERDES Y A DIRECCIÓN DE VETERINARIA MUNICIPAL CON COPIA AL PRESIDENTE MUNICIPAL

Dirección de Espacios Verdes/ Dirección Veterinaria Municipal

Emilio Montefinale/ Ivana Zecca y a quien/es corresponda:

CARTA ABIERTA A LA SUBSECRETARIA DE AMBIENTE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, Lic. Ivana Zecca / DIRECTOR DE ESPACIOS VERDES, Ing. Emilio Montefinale

Las y los proteccionistas independientes que firmamos al pie nos dirigimos a ustedes y a quienes corresponda con relación a un hecho grave que aconteció en un espacio verde de este municipio y que hicimos público a través de las redes.

Se trata del literal desalojo de perros y perras que habitaban el predio denominado Parque del Sol o Playa del Sol, propiedad del municipio, es decir, de nosotros, los ciudadanos.

Antes de referirnos a los detalles del caso, quisiéramos recordarles que existe la Ley de Protección Animal N°:14346, que no se encuentra derogada por lo que es obligación de los organismos estatales hacerla cumplir.

También es necesario que les recordemos a Uds. y a quienes corresponda que es obligación inalienable de los funcionarios elegidos/designados para mejorar nuestra calidad de vida preservar la flora y la fauna como método infalible para una coexistencia saludable.

Además, las proteccionistas que hace décadas venimos bregando por mejorar la situación de los animales tenemos claro que los perros, gatos, caballos son, antes que nada, seres sintientes, es decir, se encariñan, se emocionan y sufren. Son gregarios y nos reconocen como líderes de su manada.

Desde hace muchos años el Parque Unzué y alrededores ha sido refugio de muchos perros y gatos vagabundos, abandonados por dueños irresponsables, como ustedes bien sabrán, lugar donde las proteccionistas hemos asistido, curado, alimentado y rescatado decenas de ellos. Con amor se les asigna un nombre para convertirlos en otra cosa que un NN. Casos similares existen en costanera, clubes, campings y playas. Ahora, de repente, ya no se los ve.

Nunca había pasado lo que este mes en Playa del Sol o Parque del Sol, que está para disfrute de los amantes de la naturaleza.

Los comentarios de los paseantes que concurrían a “Parque Playa del Sol” testimonian que nunca tuvieron problemas con los perros. Se acercaban a pedir las sobras del asado y se echaban sin molestar. Vivían felices ahí. Era su paraíso.

Aclarado esto, pasamos a referirle el hecho que determina nuestra preocupación y motiva este texto.

Todo empezó cuando la proteccionista que curaba a uno de los perros de una terrible bichera llegó al lugar y recibió la noticia de que “un funcionario había dado la orden de que todos los perros tenían que salir de ahí”. Le dijeron que tenía que llevarse ese perro y ubicar a los demás, si no, los iban a tirar (textual).

¿Qué motivaría tan radical determinación?

Solidarizadas con ella, en desacuerdo con la expulsión arbitraria de la manada y porque tampoco podía ella hacerse cargo de ubicar tantos perros (9), pedimos una entrevista con Manuel Tolosa, el encargado del predio y le pedimos que trasladara la invitación a sus superiores “para dialogar y llevar propuestas a fin de solucionar como corresponde la situación de los perris que habitan Parque del Sol” (Sic. captura de pantalla Whatsapp).

Ese sábado 28 de marzo cuando concurrimos para ver la situación ya faltaban un perro y dos perras preñadas . Nos dijo que los habían mandado “al campo”. Acordamos contratar un adiestrador y castrar las perras que quedaban. Pero, en los días siguientes se deshicieron de tres perros más. Seis en total. Y al día de hoy … no sabemos. Suponemos que cumplieron con la orden de “que no quede ninguno”, como si fueran basura.

¡En un lugar desde donde debería darse el ejemplo de atacar las causas y no los efectos!

A este hecho grave hay que agregarle que esos perros no estaban vacunados ni siquiera con la antirrábica; no estaban castrados, ni tenían atención veterinaria.

Los perros se adaptan conviven. Adoptan costumbres y se encariñan con los humanos. Imaginemos que los desparramen a los cuatro vientos. Imaginemos su desamparo, su vulnerabilidad, su exposición al peligro, su larga agonía buscando sobrevivir.

¿Caerá dentro de un tiempo en nuestras manos (ya bastante cargadas, por cierto) alguno de los cachorritos que nacerán vaya a saber dónde? ¿Y qué será del que estaba abichado? ¿Tendrá buen destino esa perrita que no podía ponerse de pie por dolor de cadera?

Nos gustaría informarles acerca de los pasos a seguir en casos como el de marras para evitar que paguen los seres inocentes y para optimizar las tareas que Uds. llevan adelante: primero, hacerlos atender con un veterinario para vacunar y castrar y proveerles alimentos. Después, recién, darlos en adopción. Tirarlos no es una opción porque es maltrato/delito.

Las proteccionistas gastamos dinero de nuestros bolsillos, no tenemos la infraestructura ni el aparato de recursos que ustedes tienen y sin embargo estamos todo el tiempo cubriendo las falencias del manejo inoperante que están teniendo y se ven a diario.

Es más, aprovechamos esta misiva para hacerle saber que hay un señor (“Tolo”) que seguramente con la mejor buena voluntad, pero sin recursos, vive frente al barrio El Espinillo, del otro lado del río con más de 40 perros y perras que nadie se digna a censar ni acercarse para castrar y evitar la reproducción indiscriminada de animalitos que después terminan, por ejemplo, en el “Parque Playa del Sol”. Solicitamos que se hagan cargo de ese problema de la mejor manera, claro, y cumplir con la Ordenanza vigente 12803/2023 (en domicilios con 10 o más perros el servicio debe prestarse en el lugar).

También hacemos propicia la oportunidad para rechazar en todos sus términos el “Proyecto de Caninos Callejeros” que está para ser tratado por el H.C.D, el cual, según nuestra opinión no está encaminado hacia el bienestar animal: el concepto perreras, recolección, peligrosidad y amenaza referido a los perros es tendencioso y cruel. Sin perjuicio de advertir que se estipula el qué y no el cómo. ¿Con qué recursos se llevará adelante ese proyecto? Consideramos que, si hay recursos, deberían destinarse al PEP que es la ÚNICA solución sensata, aunque a largo plazo y consiste en Castraciones masivas, sistemáticas, tempranas, extendidas y no excluyentes (obligatorias, podríamos agregar) pero bien organizadas junto con la debida difusión, educación, concienciación.

Tener que concientizar a un vecino para que comprenda que el maltrato animal es delito ya es desgastante. Que se lo tengamos que repetir a quienes están en ese puesto para cumplir con eficacia un rol asignado, es inadmisible.

Por el momento, para nosotras y nosotros no es el parque del sol sino El Parque de las sombras.

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Sra.SUBSECRETARIA DE AMBIENTE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Lic. Ivana Zecca

Sr. DIRECTOR DE ESPACIOS VERDES

Ing. Emilio Montefinale

Susana Mabel Lizzi, DNI 13178270, e-mail [email protected] y Alejandra Arbelais, DNI 20667624, e-mail: [email protected], con el aval de las más de cuatrocientos treinta firmas que transcribimos al pie, y en razón de las atribuciones que otorga la Ordenanza 12752/2023 en vigencia, nos presentamos y venimos a decir:

Que adjuntamos una “carta abierta” que hemos hecho circular por las redes donde se detallan los hechos de los cuales venimos a pedir explicación:

Porqué en un espacio Público municipal, Parque del Sol, donde hay personal a cargo, se encontraban diez perros y perras en condiciones inadecuadas: sin castrar, sin vacunar, sin atención veterinaria. Por qué motivo se dio la orden de que esos perros debían ser desalojados del lugar y le pidieron a la proteccionista referente de esos animalitos, Alejandra Arbelais, que se los llevara (¿?). Porqué luego de tener una reunión con el encargado del lugar a quien se le llevaron propuestas que le parecieron satisfactorias se desalojaron la mayoría de los perros enfermos y perras preñadas. Que se nos informe concretamente dónde fueron reubicados todos esos animales -los tenemos bien identificados-, que eran cuidados y curados por una de nosotras, y que necesitamos hacer un seguimiento de ellos para asegurarnos su bienestar.

Sin otro particular y en virtud del art 15° de la Ordenanza citada en el primer párrafo, quedamos a la espera de una respuesta.

Art. 19º-. Ante las situaciones previstas en los Artículos 17º y 18º, se presume la arbitrariedad manifiesta, quedando habilitada la acción de amparo. Es optativo para la persona requirente interponer previa denuncia por incumplimiento de la presente Ordenanza ante la autoridad de aplicación.

La reacción del intendente Davico

Luego del reclamo, en la tarde de este jueves, el presidente municipal Mauricio Davico expresó a través de su cuenta oficial de Instagram una crítica al accionar de las proteccionistas, al cual calificó de “política k berreta”, y acusó: “Utilizar a los animales con fines políticos es muy de cuarta”. A su vez, a modo de defensa, esgrimió que “las perreras municipales están prohibidas por ordenanza” y que “en un año y tres meses hemos realizado 5472 castraciones y aportamos más de 10 millones en ayuda a refugios”.