Pollo Álvarez reveló quién fue el "culpable" de que a Sol Pérez se le manchara su vestido con remolacha en los MF

"Parecía como si me hubiese venido. Simulaba menstruación. Me quería morir, no sabía cómo irme sin que me dijeran que me vino y que era una sucia”, contó Sol en su programa, Tarde pero temprano, dejando entrever que alguien le puspo a propósito el pedazo de remolacha en la silla para arruinarle el look.

Con ánimos de ponerle un punto final a la polémica, Pollo Álvarez develó en su programa, Nosotros a la mañana, quién fue el "culpable" de que a Sol se le manchara el vestido. "Terminó sentada arriba de la remolacha porque en su nominación Luis Piñeyrome tiró todo. Se le quedó la remolacha en el sillón, ¡y Sol se sentó encima!", expresó el conductor, aclarando que fue sin querer.