Las fotografías constituyen un soporte que permite mantener recuerdos visuales y recuperar experiencias pasadas sin perder detalles. A nivel individual contribuyen a la construcción de identidad; en el plano familiar transmiten memoria entre generaciones; y en el ámbito colectivo funcionan como una fuente de información histórica de alto valor.

La tarea de conservación no solo implica resguardar adecuadamente cada imagen, sino también poner en valor los archivos para facilitar la comprensión de su historia. En este marco, se trabajó con una colección que perteneció a Nelly Gómez Jurado de Haedo, esposa de Rafael Haedo, últimos residentes de la casa.

Con el objetivo de ordenarlas cronológicamente y posibilitar su exhibición, las imágenes fueron colocadas en hojas sin adhesivos y protegidas con folios de polipropileno, lo que favorece su conservación y manipulación. El próximo paso será su digitalización, proceso que permitirá ampliar su acceso y asegurar su preservación en formato digital.

El trabajo estuvo a cargo de Jorgelina Martinolich y fue coordinado por la museóloga Natalia Derudi. La colección incluye más de 275 fotografías tomadas desde la década de 1930 en adelante, además de 44 tarjetas postales que abarcan el período comprendido entre 1900 y 1960.

En el acervo histórico del museo se identifican diversas técnicas vinculadas a la evolución de los procesos fotográficos. Entre ellas figuran un daguerrotipo y un ambrotipo, fotografías estereoscópicas, copias de albúmina, placas flexibles y negativos de vidrio, entre otros. También se relevan formatos rígidos característicos del siglo XIX: once “Cartes de Visite” y treinta y una “Tarjetas de Gabinete”, propios de los retratos de época.