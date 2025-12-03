El Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria y su Dirección de Bromatología, llevó adelante una serie de intervenciones sobre productos alimenticios comercializados en la ciudad y en plataformas de venta en línea. Ese accionar técnico –inspecciones, decomisos y notificaciones a través del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos– fue el punto de partida para que el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB) de Entre Ríos solicite al Instituto Nacional de Alimentos (INAL–ANMAT) la emisión de tres alertas nacionales dirigidas a todas las jurisdicciones bromatológicas del país.

Las actuaciones se originaron en la detección de alimentos con rotulado incompleto, registros sanitarios irregulares y falta de información trazable sobre su origen. A partir de los informes de la Dirección de Bromatología de Gualeguaychú, el ICAB intervino, verificó la comercialización de los productos, dispuso su decomiso y prohibió su elaboración, transporte y venta en la provincia, elevando luego la situación al INAL para que se emitieran las alertas a nivel nacional.

Los productos involucrados son:

– Un alimento a base de harina de almendras, en bolsa de 25 kg, que presentaba rotulado incompleto y falta de correspondencia entre los registros sanitarios declarados y los efectivamente vigentes en otra jurisdicción.

– La yerba mate compuesta “La Gauchita” (hierbas serranas seleccionadas, burrito, menta, peperina y poleo, 500 g), que se ofrecía con RNE (Registro Nacional de Establecimientos) y RNPA (Registro Nacional de Producto Alimenticio) “en trámite” y sin datos que permitieran identificar en forma fehaciente al responsable y al establecimiento elaborador, situación que derivó en la confirmación por parte de la autoridad sanitaria provincial de que el producto no se encuentra inscripto.

– Una miel con carpincho reforzada con eucalipto y limón, en frascos de 100 ml, que presentaba rotulado incompleto y carecía de los datos obligatorios del importador en Argentina, lo que impide reconstruir su trazabilidad y verificar los antecedentes sanitarios de su ingreso al país.

Puede interesarte

En los tres casos, el ICAB prohibió la elaboración, comercialización y transporte de estos productos en todo el territorio provincial, así como su oferta a través de plataformas de venta en línea, y el INAL difundió alertas nacionales para que las autoridades bromatológicas de cada provincia actúen conforme a la Ley 18.284 y su normativa complementaria, retirando los productos del mercado y notificando las acciones realizadas.

Para la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, estas decisiones muestran la importancia de contar con una Dirección de Bromatología activa, con capacidad técnica y criterio sanitario para detectar irregularidades en el territorio municipal y canalizarlas por los circuitos federales de vigilancia. Desde una estructura local se logró activar la articulación entre el municipio, el organismo provincial y el INAL, dando como resultado herramientas concretas de protección para consumidores de todo el país.

Finalmente, se recuerda a la población la importancia de adquirir alimentos en comercios habilitados, verificar siempre la presencia de RNE y RNPA válidos, datos completos del responsable y origen del producto, y mantenerse atenta a las alertas oficiales emitidas por el INAL y las autoridades sanitarias provinciales y municipales.