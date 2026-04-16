Una mujer protagonizó este jueves por la mañana un accidente frente a la Escuela Primaria N° 31 “República Oriental del Uruguay”, en la zona oeste de Gualeguaychú, cuando el vehículo que conducía terminó dentro de una zanja ubicada sobre el Boulevard Martínez, en el acceso a la escuela.

Según indicaron a Ahora ElDía las autoridades del establecimiento, se trataba de la abuela de un alumno. Si bien conducía despacio, la mujer perdió el control de su vehículo debido a la gran cantidad de barro que dejaron las lluvias, con lo cual derrapó y cayó “de punta” hacia el zanjón. Por fortuna, la conductora resultó ilesa y el vehículo no sufrió daños de consideración.



También señalaron que una grúa privada se ocupó de retirar el auto y que también acudió al lugar la policía. “Cuando llueve mucho, ese zanjón colapsa y el agua corre de punta a punta, por lo que se forma un barro terrible”, comentó, además, la directora de la escuela.