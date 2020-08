Desde que llegó la pandemia de covid-19 a este rincón del mundo, todos los eventos masivos quedaron en jaque, de los cuales muchos fueron suspendidos, otros están en la incertidumbre y algunos pocos decidieron poner en marcha una versión alternativa. Y este último es el caso de la 127ava edición de la Expo Rural Gualeguaychú.

“La Sociedad Rural Gualeguaychú presenta en 2020 la 127ava Exposición de Ganadería, que incluirá únicamente actividades relacionadas a la ganadería, juras y remates, todas regidas bajo un estricto protocolo sanitario y sin visitantes”, expresaron los organizadores del evento, quienes además informaron que la fecha de este año será entre el 11 y el 13 de septiembre.

En otras palabras, este año la Expo Rural se reconvertirá en una Exposición Ganadera y no un evento comercial y lúdico, ya que este año no habrá stands comerciales o números artísticos y musicales.

“Expo Rural no se hace este año, lo que se hará será un remate, como los que se hacen habitualmente ahora habitualmente. No se va a llamar Expo Rural, sino que será Exposición de Ganadería solamente. No se le va a permitir ir a la gente, sino solamente a los que van a comprar al remate, y lo tendrán que hacer con protocolos. Lo único que habrá de extraordinario es que habrá jura, y vamos a tener un campeón. Pero no habrá desfile de campeones”, explicaron a ElDía desde la Sociedad Rural.

De esta manera, los organizadores convocaron a las cabañas, firmas consignatarias, criadores y a los interesados en la adquisición de hacienda para el 12 y 13 de septiembre en el predio que la Sociedad Rural posee en Urquiza al Oeste y Ruta 14. “Lo importante es no perder la plaza ni el vínculo con su actividad productiva”, remarcaron.

El cronograma de actividades está dividido de la siguiente manera:

Viernes 11 de septiembre: Entrada Vientres Seleccionados, Entrada De Ovinos y Entrada De Reproductores. Y a partir de las 14 horas, Jura De Ovinos y a las 17 horas Jura De Vientres.

Sábado 12 de septiembre: a las 8 de la mañana será la Jura De Reproductores Raza Hereford, a las 10 será la Jura De Reproductores Raza Aberdeen Angus, al mediodía será el remate de ovinos y a las 14 las ventas a martillo corrido de Reproductores y Vientres.

Domingo 13 de septiembre: entrega de hacienda para su retiro del predio.