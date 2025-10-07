Este martes 7 de octubre es día no laborable en la ciudad, en conmemoración de Nuestra Señora del Rosario, patrona de la comunidad. En esta fecha , no habrá atención en las dependencias municipales, incluidas las áreas de Tesorería y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), los cuales permanecerán cerrados, con excepción de las oficinas de Transporte Público y Licencias de Conducir que atenderán con normalidad, en su horario habitual de 7:30 a 13 h.

Cabe destacar que se garantiza el normal funcionamiento del servicio de recolección de residuos, asegurando la limpieza y el orden en la ciudad y que las Estaciones de Transferencias, ubicadas en calle Tropas y Presidente Perón (predio del exfrigorífico) y en Boulevard Martínez y Maestra Torrilla (zona oeste de la ciudad) permanecerán abiertas a los vecinos quienes podrán realizar una disposición adecuada de los residuos especiales.

Además de Gualeguaychú, la Virgen del Rosario es patrona de otras ciudades entrerrianas como Paraná, Rosario del Tala, Gualeguay, Crespo y Oro Verde.