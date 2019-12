Días atrás, el desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia se informó que durante el receso de verano más de 900 comedores permanecerán abiertos en los departamentos entrerrianos. Medida que alcanza a más de 73 mil personas de todo Entre Ríos. Ese número contempla a 304 comedores escolares, 608 comunitarios y 49 destinados a adultos mayores.

Durante el ciclo lectivo, la Dirección de Comedores garantiza el almuerzo, de lunes a viernes, a miles de chicos. Esta alternativa significa una solución para muchas familias y, en el marco de la creciente crisis económica, en octubre pasado se resolvió abrir también los días sábado en muchas instituciones de la provincia.

Ahora, se dio a conocer el número de escuelas que continuarán prestando este servicio durante el verano. “La cantidad de comedores que permanecen abiertos durante el receso se realiza en base a las nóminas que envían los directivos de las instituciones educativas. Es importante destacar también que realiza el personal de cocina para que puedan funcionar los comedores”, explicó el director de Comedores, Ariel Wilvers.

“Los comedores cuentan con variantes de menús de verano para que los sujetos de derechos posean una dieta equilibrada a las altas temperaturas. Se trabaja con productos más frescos, frutas y verduras, y se refuerza el calcio. Estos propuestas alimentarias son elaboradas por nutricionistas pertenecientes al equipo técnico de la Dirección de Comedores”, remarcó el funcionario.

27, por ahora

Hay que tener en cuenta que durante este periodo también continuaran funcionando muchos de los comedores los días sábados. Al respecto, la responsable del departamento Gualeguaychú, Nélida Isola, dialogó con ElDía.

Por un lado, confirmó que “por ahora, son 27 las escuelas que continuarán con el comedor abierto durante el receso”. Y contó que si bien muchos son de instituciones de la ciudad, hay otras de Gilbert, Urdinarrain, Larroque y Pastor Britos.

De los comedores que venían brindando el servicio durante el año, son siete lo que, por diversos motivos, no van a permanecer abiertos. Y, por el momento, ya que se sigue recibiendo información de los colegios, “los comedores que estarán disponibles los sábados son 15, porque en el resto –nueve instituciones– no hay chicos, no se anotaron”, adelantó la coordinadora.

“Esta modalidad se sostiene todos los años, con el agregado que, este año, se sumaron los días sábados”, explicó Isola, funcionaria encargada de recorrer todos los comedores durante el tiempo que permanezcan abiertos.

Derecho Humano básico

Por su parte, la titular de Desarrollo Social, Marisa Paira, afirmó que: “Desde el Estado Provincial hicimos el compromiso de continuar fortaleciendo las políticas alimentarias que nos permitan garantizar el derecho de nuestros niños y adolescentes a una alimentación saludable y de calidad, derecho humano básico sin lo cual no se puede lograr el desarrollo integral de las personas, es por eso que consideramos imprescindible durante el periodo vacacional asegurar la continuidad de la atención alimentaria”

“Es importante remarcar además, que en forma articulada con el Gobierno Nacional estamos trabajando en una estrategia conjunta que permita cumplir con la meta de una argentina sin hambre", sintetizó la flamante ministra.