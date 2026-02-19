La distribuidora local informó a través de sus redes sociales que los trabajadores de los distintos servicios de la institución adhieren al paro nacional, por lo cual el edificio permanecerá cerrado.

Sin embargo, como el servicio eléctrico es considerado un servicio esencial, se garantizará las guardias mínimas necesarias para la atención de reclamos y emergencias.

Al respecto, Claudio de Los Santos del Sindicato de Fuerza y Luz manifestó a AhoraElDía que el paro “se está llevando con normalidad. Con un importante acatamiento, tanto en servicios, transporte, industriales y organismos públicos. En caso de comercio, estaciones de servicios e industria de la alimentación es menor. Pero en línea generales es una fuerte adhesión. En el Parque Industrial en industria química y aceiteros están llevando adelante una concentración en la puerta de las fábricas”.

Y expresó: “Demás está decir que rechazamos de pleno el proyecto como lo viene manifestando la CGT nacional. Por ser regresivo e inconstitucional”.

Desde la medianoche, rige el paro general de 24 horas, convocado por la CGT, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, que será tratada hoy en la Cámara de Diputados. A la medida también se sumaron varios gremios vinculados al transporte, bancos y comercios.

Luego de que se descartara la realización de una movilización en las inmediaciones del Congreso de la Nación, el sindicato ratificó el cese de actividades durante una conferencia de prensa realizada el miércoles. Allí, explicaron que el objetivo será que “no haya nadie en la calle”, como muestra del rechazo a la iniciativa.

Por otro lado, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció su participación en la huelga, pero afirmaron que realizarán una manifestación frente al Palacio Legislativo. De forma paralela, el Gobierno comunicó que descontará el día a quienes se sumen al paro.