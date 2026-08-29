En virtud de tareas investigativas llevadas a cabo por el personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, en horas de la noche del viernes, siendo aproximadamente las 22:45 horas, personal de la Comisaría Cuarta, dependiente de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, llevó adelante un procedimiento de allanamiento, registro domiciliario y requisa personal en una vivienda ubicada en las inmediaciones de Teresa Margalot y Vélez Sarsfield, en el marco de una causa iniciada por un hecho de robo en una despensa.

La medida fue dispuesta mediante oficio por el Juzgado de Garantías y Transición N.º 2, a cargo del Dr. Ignacio Telenta, a solicitud de la Fiscalía interviniente.

En el lugar se notificó a un hombre de 30 años y se procedió a la requisa personal de dos hombres de 29 años, además de realizarse el registro fotográfico de ambos, particularmente de las prendas de vestir que utilizaban, por guardar relación con el hecho investigado.

Como resultado del procedimiento, que arrojó resultado POSITIVO, se procedió al secuestro de elementos de interés para la causa, que quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Finalizado el procedimiento, se puso en conocimiento de lo actuado al Fiscal en turno.

El operativo contó con la intervención del 2.º Jefe de Comisaría Cuarta y personal de dicha dependencia, bajo la supervisión del 2.º Jefe de la D.O.S.P.