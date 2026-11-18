En un operativo en el que habrían utilizado hasta destornilladores automáticos y que habría abarcado dos noches distintas, fueron robados aproximadamente 1.600 metros de cable correspondiente al balizado del Aeropuerto Comodoro Pierrestegui de Concordia.

El hecho, que está siendo investigado por la Justicia Federal y por la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) con jurisdicción en el lugar, afectó la operatividad de la estación aérea, que, por el momento, no está en condiciones de recibir vuelos nocturnos.

“Lo que da más bronca es que cuando se tiene que salvar una vida, que casi siempre es a la noche, puede ser el hijo de cualquiera”, lamentó una fuente consultada por El Entre Ríos, aludiendo a que el delito cometido impide los vuelos de emergencia sanitaria.

No obstante, si bien desde el Ente que administra el aeropuerto no han informado al respecto, se especula con que la reparación podría insumir no más de “un par de días”.

La estación aérea es un sector “perimetrado” en el que no tiene incumbencia ni potestades para actuar la Policía de Entre Ríos. Se trata de una zona protegida por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En cuando a la investigación del delito cometido, es responsabilidad de la Justicia Federal.

Fuente: AHORA