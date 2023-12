El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, pedirá este martes al presidente Javier Milei asistencia ante el temporal de la semana pasada y las fuertes lluvias de las últimas horas, que generaron destrozos en casi cuatro de cada 10 (38%) de los 83 municipios que tiene esa provincia mesopotámica, edificios derrumbados y rutas cortadas.



"Vamos a pedirle al Gobierno Nacional asistencia a través de un Aporte del Tesoro Nacional (ATN), habida cuenta de que claramente esa herramienta está diseñada para casos como este temporal, con efectos devastadores", afirmó el mandatario días atrás.



En tanto, este lunes el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Néstor Roncaglia, confirmó hoy que Frigerio viajará a Buenos Aires mañana "y se va a reunir con el presidente (Javier Milei) para gestionar un ATN o una ayuda económica".



El temporal incluyó granizo, fuertes vientos, lluvias intensas y actividad eléctrica, y dejó como saldo dos muertes, destrucciones y derrumbes en escuelas, polideportivos y terminales de ómnibus; inundaciones de calles y viviendas; más de 250 voladuras de techos de casas; la caída de cientos de árboles y postes de luz y varias ciudades sin luz.



Villaguay "parecía Gaza, es terrible", afirmó Roncaglia, y resaltó que a pesar de la destrucción material y los problemas de inundaciones, servicios y circulación "no tenemos que lamentar más víctimas".



Esa ciudad sufrió la destrucción de las redes eléctricas dejó a casi toda la ciudad sin luz, y varias estructuras privadas y públicas derrumbadas.



Allí se relevaron numerosas roturas en viviendas y vehículos, gran cantidad de árboles caídos, más de 25 voladuras de techos, y destrozos en el Colegio Nacional, en la Escuela Urquiza, en el Polideportivo Municipal y en la nueva terminal.



El polideportivo quedó reducido a chapas y columnas esparcidas por el predio, mientras que en la Terminal se cayó el techo y se detectaron quebraduras en las paredes y columnas.



Además, esta madrugada cayeron más de 130 milímetros de lluvia en pocas horas y volvieron los anegamientos, Defensa Civil entregó bolsas de arena, hubo calles colapsadas y el Municipio instó a "no circular y si es de extrema urgencia y necesidad, hacerlo a la menor velocidad posible".



Debido a las intensas precipitaciones, colapsaron la ruta nacional 18, la provincial 20, los ingresos norte y sur de Villaguay, el ingreso con el Monumento a Urquiza de Concepción del Uruguay, varias juntas de Gobierno, y caminos rurales.



El departamento Uruguay, sobre el este de Entre Ríos, era otra de las zonas más afectadas al igual que el otro lado de la provincia, más cerca de la costa del río Paraná.



Algunas calles de Paraná, capital provincial, "no drenan adecuadamente y se torna problemática la circulación", apuntó a Canal Once el jefe de Bomberos Zapadores policial, Pedro González, además de los casos de voladura de techos e inundaciones de casas.



En la localidad de Basavilbaso los más de 80 milímetros caídos provocó el desborde de desagües e ingresó agua por las cloacas de las casas; y en Diamante más de 20 familias quedaron aisladas.



Más de 280 milímetros cayeron en Concepción del Uruguay en los 18 días que va de diciembre; y hay gran cantidad de calles y avenidas anegadas en Gualeguaychú.



Otros 100 milímetros cayeron en gran cantidad de pueblos y localidades, principalmente en el sur de Entre Ríos, donde el temporal que azotó a la provincia de Buenos Aires "tuvo su coletazo", indicó Roncaglia.



Frente a esas consecuencias, el Gobierno provincial reunió este lunes a su gabinete y decidieron crear un equipo de trabajo "de gestión de riesgos climáticos, catástrofes y protección civil", con el objetivo de "cuidar la vida y el patrimonio de los entrerrianos", detalló.



"Son tiempos difíciles, de vacas flacas, pero es importante poner más del 100% y una cuota de sacrificio y vamos a estar donde hay que estar, con un gobierno activo", completó.



El equipo incluye a Bomberos, Policía, Ejército, Defensa Civil, Acción Social, Salud y Producción del Gobierno provincial, en conjunto con municipios, comunas y juntas de gobierno.





(Fuente: Télam)