FÚTBOL DEPARTAMENTAL
Por el temporal, reprogramaron las semifinales de ida del Torneo Clausura de Primera A
La tormenta que se desató en la madrugada de hoy y la inestabilidad que continúa para el resto de la jornada en la ciudad y la región, obligaron a la suspensión de los encuentros programados para este domingo.
Las semifinales de ida del Torneo Clausura de Primera A “Luis María Cabezas”, que debían disputarse en la tarde y noche de hoy, fueron reprogramadas para mañana, como consecuencia del temporal.
El clásico de Urdinarrain entre Juventud y Deportivo mantendrá su horario original, mientras que el duelo entre Central y Larroque, programado en un principio para la tarde, se jugará de noche, por ser día laborable.
-Reprogramación-
Lunes 17
Semifinales - Ida
Primera A
20.30 Juventud Urdinarrain – Deportivo Urdinarrain
21.45 Central Larroque – Pueblo Nuevo
Sub 21
19.30 Central Larroque – Pueblo Nuevo
Independiente – Central Entrerriano (En el Estadio Municipal, en horario a confirmar)