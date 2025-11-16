Las semifinales de ida del Torneo Clausura de Primera A “Luis María Cabezas”, que debían disputarse en la tarde y noche de hoy, fueron reprogramadas para mañana, como consecuencia del temporal.

El clásico de Urdinarrain entre Juventud y Deportivo mantendrá su horario original, mientras que el duelo entre Central y Larroque, programado en un principio para la tarde, se jugará de noche, por ser día laborable.

-Reprogramación-

Lunes 17

Semifinales - Ida

Primera A

20.30 Juventud Urdinarrain – Deportivo Urdinarrain

21.45 Central Larroque – Pueblo Nuevo

Sub 21

19.30 Central Larroque – Pueblo Nuevo

Independiente – Central Entrerriano (En el Estadio Municipal, en horario a confirmar)