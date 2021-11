Por el Wandagate, Zaira Nara habría echado a su marido de su casa

Quien confirmó que Jakob Von Plessen durmió en el auto para "hacerle la segunda" al futbolista, fue el propio Icardi en diálogo con Yanina Latorre. Me reconoció todo. Me dijo: 'Todo lo que contaste es verdad. Jako me esperó en el auto, fui yo el que le regaló a la 'China' la camiseta rosa del PSG; pero acá hay un problema. Si esto no te lo dijo Wanda, esto lo está pasando la 'China' que quiere seguir con el quilombo'", analizó Icardi.

"Él me reconoció que le puso el primer like y hubo mucha previa antes del hotel. Hablaban tres días sí, cuatro no; desde mayo. Ella lo apuraba y a él lo divertía. Cuando ocurre lo del hotel, me dijo que le dio la camiseta, pero que no pasó nada porque estaba con fiebre y se sentía muy mal", sumó.

zaira wanda y los echados.JPG

Según Wanda, el affaire virtual habría comenzado en el mes de mayo. Sin embargo, el fuerte avance se dio en el mes de septiembre, en coincidencia con la visita de Zaira y toda su familia. "Quien les paga el famoso viaje a Wanda y a Zaira a Milán fue Icardi. Les insistió mucho. Pagó un vuelo privado para doce personas, pero sólo viajaron ellas dos; porque los chicos se quedaron en París al cuidado de la abuela".

"Como la mansión de ellos tiene cámaras por todos lados, Jako lo acompañó y se quedó durmiendo en el auto. Pero tampoco podían volver los dos a las ocho de la mañana, porque el miedo que tenían era que ellas chequearan las cámaras desde Italia", sumó.

De acuerdo a lo confirmado en Los ángeles de la mañana, en los últimos días el empresario turístico abandonó la casa que compartía con Zaira y se instaló en su campo. Además, la modelo publicó una serie de historias y fotos en las que se la podía ver sin el anillo de compromiso.