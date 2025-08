José Emilio Parrada, de 40 años, murió decapitado por un cable. Media hora antes de esta tragedia ocurrida hace una semana en Mar del Plata, un grupo de jóvenes fue captado por una cámara de seguridad mientras recogían un rollo de fibra óptica y lo anudaban desde un poste de luz hacia un árbol, del otro lado de la calle.

Al parecer, el motociclista iba por Soler y al cruzar Cerrito en dirección a Marcelo T. de Alvear fue que interceptó el cable, lo que le produjo la muerte.

Cuando la policía y el personal del SAME llegaron al lugar del hecho alertados por un llamado al 911, constataron el deceso. También concurrieron entonces familiares de la víctima, que se mostraron consternados, agresivos con los efectivos y sin poder comprender lo que había sucedido.

Acto seguido, al sospechar que se había tratado de un accidente de tránsito, dieron aviso al fiscal de Delitos Culposos, Rodolfo Moure. Sin embargo, cuando avanzaron los peritajes se descubrió que el fallecimiento de Parrada había sido producto de la colocación del cable.

El cadáver del hombre, que fue arrastrado por alrededor de diez metros, fue sometido a una autopsia en pos de determinar formalmente los motivos de la muerte. En tanto, la Policía Científica secuestró en el lugar del hecho 40 metros de cable de fibra óptica, con ataduras y que se hallaban enredados en la motocicleta.

Existe un video tomado por una cámara de seguridad que muestra cómo un grupo de jóvenes -que por su contextura física podrían ser menores- ataron el cable minutos antes del hecho.

“Una joda”

El primer dato lo aportó a la Justicia el abuelo de un chico de 14 años, a quien oyó contar cómo fue lo que había ocurrido: quienes lo hicieron no querían robar a nadie, sino hacer "una joda".

Luego un testigo confirmó esa versión y lo que ya se anticipaba en un video grabado por una cámara de la zona en el que se ve a un grupo de jóvenes manipulando unos metros de cable de fibra óptica: los que lo ataron a un árbol de un lado y a un poste del tendido eléctrico del otro lado de la calle fueron menores de edad. Se trata de dos chicos de 13 y uno de 15 años, inimputables en la causa que se investiga como "homicidio".

El fiscal a cargo de la causa, Marcelo Yanez Urrutia, del Fuero Penal de Responsabilidad Juvenil de Mar del Plata, consideró que el hecho se trata de un homicidio agravado por la participación de tres personas y con dolo eventual, puesto que los adolescentes "debieron representarse que eso -atar el cable- podía generar una lesión o incluso la muerte de alguien".

El fiscal pidió que los sospechosos sean evaluados por un equipo interdisciplinario del Fuero Penal de Responsabilidad Juvenil y, como una medida excepcional, que permanecieran privados de su libertad. Pero la jueza de Garantías de dicho fuero, María Gulminelli, no la concedió.

"La jueza no comparte la calificación y no hizo a lugar, pero sí se trabajará con los jóvenes, aunque con ellos en libertad. Ya no los tratará el equipo interdisciplinario del Centro de Aprehensión de Menores de Batán, sino uno del Poder Judicial y el seguimiento lo hará el juzgado", explicó el fiscal Yanez Urrutia.

Por su parte, otro testigo, también menor de edad, que integraba ese grupo, contó que él se alejó antes de que sus amigos cruzaran el cable en la calle. Dijo que los oyó hablar de "hacer una joda" para molestar a algún automovilista.

Según narró, eran cinco los menores los que venían caminando por la calle Soler, que en el camino encontraron un atado de cables y uno de ellos sugirió "hacer algo, una joda" para quien llegara en auto tuviera que bajar y desatarlo. El testigo dijo que en ese momento el grupo se dividió, solo tres siguieron adelante con la idea, los otros dos se alejaron.

Aunque no mucho, porque pronto vieron como, en lugar de un auto se acercaba una moto. Y que tras el impacto, contó el testigo, escaparon asustados.

En esa moto de 110cc. que llegó al cruce de Soler y Marcelo T. de Alvear, en el barrio Cerrito y San Salvador de Mar del Plata, iba fue Parrada. El cable lo enganchó a la altura del cuello, lo tiró de la moto y su cuerpo fue arrastrado unos 10 metros. Al llegar el SAME, la víctima ya estaba muerta.

Al constatarse que había menores de edad involucrados, intervino el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

El fiscal, solo en caso de que los menores quisieran, podría oír su declaración, ya que no están obligados a darla puesto que por sus edades son inimputables. Por eso, indefectiblemente, la causa derivará en el sobreseimiento de todos ellos. (Con información de La Capital Mdp y Clarín)