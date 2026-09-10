Tras 56 años en funcionamiento, y en un contexto complejo para el sector, cerró DIN S.A, una empresa emblemática dedicada a la fabricación y montaje de estructuras metálicas de acero. La decisión responde a una “reorganización estratégica” llevada adelante por el grupo que la controlaba, ante los bajos niveles de actividad.

Con su planta en el partido de Escobar, la firma, fundada en 1970, supo ser protagonista de algunas de las principales obras de infraestructura industrial y energética del país. A lo largo de sus más de cinco décadas de actividad, participó en más de 600 proyectos, entre plantas fabriles, puentes, centros logísticos, aeropuertos, hangares y estructuras para el sector minero.

Entre sus trabajos más emblemáticos se encuentra el Hangar 5 de Aerolíneas Argentinas, en el aeropuerto internacional de Ezeiza. DIN estuvo a cargo de la fabricación de la estructura metálica, que demandó más de 2.000 toneladas de acero.

La compañía también participó en la construcción de la nueva terminal de partidas de Ezeiza, conocida como el “Zeppelin”, un proyecto particularmente complejo por las características de las piezas metálicas que debieron ser fabricadas y montadas.

Su actividad se extendió además a la minería. DIN intervino en proyectos como Pascua Lama, el emprendimiento binacional entre Argentina y Chile, y Veladero, en San Juan. Para este último, en 2005 realizó la ingeniería y fabricación de estructuras que requirieron unas 725 toneladas de acero. También participó en obras vinculadas con la industria energética y Oil & Gas, entre ellas proyectos para ENAP Sipetrol en Santa Cruz.

A mediados de 2024, DIN se sumó al Grupo Govan, que ahora está realizando un proceso de reestructuración. Según reportó El Día de Escobar, la compañía busca concentrar sus recursos y fortalecer otras unidades del grupo de cara a los desafíos que plantea 2027.

En ese marco, una de las prioridades fue conservar la mayor cantidad de puestos de trabajo posible mediante el traslado de empleados de DIN a otras plantas y compañías pertenecientes a GOVAN. Desde el grupo explicaron que la incorporación de estos trabajadores permitirá fortalecer distintos equipos y, al mismo tiempo, capitalizar la experiencia acumulada y elevar la eficiencia de las operaciones.

DIN había sido incorporada al grupo con la expectativa de impulsar nuevos negocios, especialmente relacionados con la actividad minera. Sin embargo, esos desarrollos no alcanzaron el volumen de actividad que se había proyectado inicialmente. Ante ese escenario, GOVAN optó por redistribuir los recursos y focalizarlos en otras áreas de su estructura.

Para quienes no pudieron ser trasladados a otras unidades, la empresa instrumentó acuerdos de retiro voluntario. Desde GOVAN remarcaron que el proceso se lleva adelante de forma gradual y consensuada, con el propósito de acompañar a los trabajadores involucrados y reducir el impacto de la decisión.

Como marco general del sector, la Cámara Argentina del Acero (CAA) describió: “La actividad industrial continúa traccionada casi exclusivamente por energía y el agro principalmente y minería incipientemente. En contraste, la construcción, el sector automotor y la línea blanca permanecen deprimidos, afectados por la debilidad del consumo interno, lo que mantiene elevados niveles de capacidad ociosa en buena parte de la industria”.

“A este escenario se suma la creciente presión de las importaciones, particularmente de productos provenientes de China, en toda la cadena de valor, impulsadas por su elevada sobrecapacidad productiva y sus bajos precios que causan demandas de dumping en casi todos los mercados del mundo”, añadió la entidad y subrayó la necesidad de mejorar la competitividad mediante inversiones en tecnología e innovación y de generar una articulación con los distintos niveles del Estado para reducir la carga impositiva.

El caso de DIN refleja, en ese sentido, las dificultades que atraviesan actualmente varias empresas industriales que dependen de la inversión y de la ejecución de grandes proyectos de infraestructura.