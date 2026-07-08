La caída del consumo por la pérdida del poder adquisitivo y la creciente ola de despidos que atraviesa la industria y el comercio golpea con fuerza a Gualeguaychú.

Las consecuencias de la polìtica económica del gobierno se ven todas las semanas, con el cierre de una fábrica o de un comercio de la ciudad.

En esta oportunidad el negocio que cierra sus puertas por la caída del consumo es “La Herradura”, que hace más de una década vendía mates y productos regionales en pleno centro de la ciudad, en la 25 de Mayo.

El comercio anunció su cierre definitivo en las redes sociales, y liquida todos sus productos al 50%. “Por cierre de local, es tu última oportunidad para aprovechar descuentos únicos”, manifestaron.