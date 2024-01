Por Camila Mateo

La realidad que nos toca atravesar a los argentinos en este momento hace que cada vez cueste más llenar el carrito del supermercado, y ni hablar sobre aquellas personas de bajos recursos que ya venían recibiendo asistencia. Los subsidios y recursos provistos por parte del Estado alcanzan cada vez menos con el 25% de inflación de diciembre informada por el Indec.

Si bien la actividad de comedores y merenderos barriales, al igual que el provisto por las instituciones educativas en materia de alimentación, no son nada nuevo, la situación ahora se torna más cuesta arriba. Aquellos que solo necesitaban recurrir a esta modalidad para satisfacer su necesidad básica de vez en cuando, se encuentran en esta encrucijada más frecuentemente, y quienes mantienen estos espacios solidarios la tienen cada vez más difícil para conseguir donaciones y dar respuesta a la demanda.

Según datos oficiales provistos por el responsable de la Secretaría de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, en la ciudad existen 30 merenderos que asisten aproximadamente a 150 personas cada uno. Esto se traduce en 4.500 gualeguaychuenses que no tienen sus necesidades básicas cubiertas.

Al respecto, Olano detalló que “no tenemos números redondos porque vamos a tener contacto con cada uno y llevar un control. La idea no es recortar, sino asegurar el plato de comida y que las brechas de injusticia se vayan disminuyendo. Ya que hemos detectado casos que reciben más de tres módulos alimentarios la misma persona y otras no reciben nada”.

A su vez, informó que la gestión anterior entregó cerca de 2200 tarjetas Nutrir, las cuales tiene el objetivo de ser utilizadas para comprar alimentos en negocios adheridos de la ciudad. Se trata de un programa municipal implementado por el gobierno municipal de Martín Piaggio con la finalidad de que las personas más vulnerables tuvieran acceso a la canasta alimentaria básica, sustituyendo la entrega de los bolsones.

Esta tarjeta contempla los siguientes insumos: Aceite de girasol, arroz, azúcar, harina 0000, fideos secos, cacao en polvo, lentejas, puré de tomates, yerba, arvejas, atún al natural, té negro, mermelada, polenta, leche larga vida y leche en sachet.

Por otro lado, lo que respecta a los comedores escolares, Agustina Reverdito, coordinadora saliente del área, comunicó que “en la ciudad de Gualeguaychú hay 24 escuelas con comedor, entre primaria, secundaria, tanto de gestión estatal como privada”.

Sobre el funcionamiento de los mismos, comunicó que “no damos más bolsones de comida, eso se hacía en época de pandemia, pero cuando se volvió a la precencialidad volvimos a esta modalidad en el comedor. Ahora tenemos los comedores de verano, y yo estoy haciendo la transición con una coordinadora”.

La situación de los comedores en la ciudad

Teresa Bogao lleva adelante el comedor “Los Gurises del Arroyo Gaitán” y brinda una vianda los días sábados a más de 200 personas.

Al respecto, contó que se da lo que se consiga, que en la mayoría de las circunstancias es guiso o estofado.

“Yo tengo que estar en la calle pidiendo, así que lo que se consigue es lo que se da. Estos días atrás han sido muy difíciles para mí andar pidiendo. No hay aceite, no tengo puré de tomate, no sé qué voy a dar de comer porque no tengo esas cosas, y ocupo tres packs de fideos. No tengo el gas, he estado pidiendo el tubo grande, pero no llega”, explicó sobre la difícil situación que está atravesando tanto ella como el comedor.

“Voy a tener que pedirle una audiencia al intendente Davico para explicarle lo que me pasa, yo ya le pedí, pero no me da porque dice que hay muchas personas delante mío. Vamos a ver qué pasa”, concluyó Teresa.

Por otro lado, Claudia Cáceres del merendero “La Gurisada” contó que “nuestra situación en estos momentos es crítica por qué no llega nada. Normalmente, la gente nos ayudaba bastante, pero hoy en día no llega absolutamente nada. Hasta hace un tiempo el Municipio de vez en cuando nos ayudaba con cierta mercadería y con eso sustentábamos el merendero y ayudábamos, pero ahora no nos contestan el teléfono”. En este sentido, Claudia manifestó que están a la espera de que desde el gobierno municipal se comuniquen con ellos.

Además, comentó que son 15 las familias a las que asisten con la comida y que lo único que pueden brindarles es guiso u ocasionalmente arroz con verduras. En principio, cocinaban toda la semana pero después solo pudieron tres veces, llegando al presente que solo pueden proporcionar una sola vez algo para la merienda.

Joaquín Ferroni del comedor “Somos el Mundo”, ubicado en el barrio CGT, da de comer a 195 personas los sábados y los domingos.

“No le damos a más gente porque no tenemos herramientas, necesitamos una olla más y en la actualidad está todo muy caro”, contó a Ahora ElDía.

Y detalló: “No tenemos por el momento ayuda ni municipal ni provincial ni nacional. Hace tres años que estamos trabajando para conseguir la personería jurídica y siempre nos ponen obstáculos. Ahora vamos a gestionar ayuda porque la necesitamos, porque si no fuera por los comedores no sé cómo se manejaría la gente”.

Por su parte, Ester Retamar del merendero y comedor “Los Espinillos” informó que le da de comer a 180 personas del barrio y que solo cuenta con la tarjeta Nutrir, que tiene un monto de $12.000.

Aumentó la asistencia a comedores escolares en Argentina

Uno de cada cuatro alumnos (24%) de escuelas estatales recibe el almuerzo gratuito en el comedor escolar: son 1.860.000 chicos, es decir 323.000 más que en 2014. En 8 años también se incrementó 21,3% la cantidad de alumnos que reciben el desayuno: ahora son 2.843.000.

Los datos surgen del informe “Programas de alimentación en escuelas de gestión estatal”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Cecilia Adrogué (Universidad Austral y UdeSA-Conicet), Eugenia Orlicki y Leyre Sáenz Guillén.

En el estudio, Entre Ríos figura entre las provincias que más asistencia a comedores registra con un 37%.

El incremento de los alimentos en los últimos años

Cuando fue lanzado el programa de la tarjeta Nutrir, los precios en 2021 eran los que estaban a continuación del producto, mientras que el precio actual es el que está entre paréntesis.