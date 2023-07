Amílcar Nani

El 30 de junio de 2020 entraba en vigencia en Argentina la tan controvertida "Ley de Alquileres", una normativa que buscaba otorgar mayor protección a los inquilinos y equilibrar las relaciones entre propietarios y arrendatarios en el mercado inmobiliario. A tres años de su implementación, el balance no es nada positivo, y muchos acusan a la legislación de haber perjudicado a ambos lados.

Hasta el momento, los alquileres aumentaron en torno al 105% el último año, para los locatarios que tienen contrato. Aunque la falta de oferta hizo que los precios se dispararan y aquellos locatarios que deben renovar el alquiler tienen aumentos superiores.

Cuando salió la norma, se lanzó como un cambio paradigmático para los inquilinos, y aunque este sector sigue manteniendo esa postura, el arco político se alejó y en los últimos meses hasta trascendió que el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa querían dejar sin efecto artículos de la norma. En tanto, desde el sector inmobiliario resaltan que la ley "desarticuló" el mercado.

¿Por qué es tan difícil alquilar en Gualeguaychú?

Sobre la situación habitacional en Gualeguaychú y la disponibilidad de propiedades en alquiler en la ciudad, la situación no es alentadora desde hace tiempo, y sigue profundizándose: “Propiedades en alquiler no abundan, para nada. Hay una escasez de propiedades en alquiler”, sostuvo Fernando Dacal a Ahora ElDía.

“Hay varios factores que complican todo esto, pero uno es que la gente no quiere alquilar las propiedades que tiene porque no le saca una buena rentabilidad. Todo esto se profundizó con la Ley de Alquileres. Además, después está el problema que tienen que echarle un montón de plata para alquilarla, porque tampoco le pueden sacar lo que realmente le tendría que dar una renta. Entonces hay muchas propiedades que están libres, pero sin alquilar”, agregó Dacal.

“También hay que tener en cuenta que todo lo que había en alquiler se alquiló todo. Y hay otra gente que hace lo siguiente: alquila la propiedad a estudiantes durante la temporada de estudiante y en diciembre, cuando se la desocupan, las alquilan para turismo”, explicó.

La opinión de los especialistas sobre la Ley de Alquileres

“Vemos que el resultado es el pronóstico que dio el Colegio de Entre Ríos: es un fracaso total, perjudicó a inquilinos, propietarios, corredores inmobiliarios y al mercado del alquiler habitacional en general”, afirmó Paula Armándola, la presidenta del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios, sobre la Ley de Alquileres.

Por el lado habitacional, la presidenta del Colegio de Corredores constató: “Al meterle esa incertidumbre de atar el precio a la actualización a un índice que fluctúa según la economía argentina, ha sido un caos total porque genera que las partes tengan que firmar un cheque en blanco porque no saben cuánto va a ser el precio del alquiler después de los 12 meses”.

También estimó que esta sensación de perplejidad, de enterarte 10 días antes que el precio del alquiler sube más del 100% genera malestar social.

“Fue una Ley que se gestó en un escritorio sin saber nada sobre el tema. No escucharon a los corredores, que les dijimos que iba a ser perjudicial para todos, inclusive para el desarrollo económico del país. Esta Ley es inviable en un país con una inestabilidad económica como la nuestra”, sostuvo en declaraciones con Ahora ElDía el desarrollador inmobiliario Adrián Lonardi.

“Ahora, en julio los alquileres van a tener una actualización del 103,4% -el índice de inflación anual–, pero desde hace un año que el propietario está cobrando el alquiler con el precio atrasado a un año. Y al inquilino, le es imposible a veces afrontar un aumento de este tipo”, se explayó.

“Con respecto al tema de la ley de alquileres, es bastante engorrosa, bastante complicada tanto como para el inquilino como para el propietario, porque la gente no puede pagar lo que hoy tiene que pagar un alquiler. Los sueldos hoy no están acordes, y alquiler barato no hay”, afirmó por su parte a Ahora ElDía el corredor inmobiliario Fernando Dacal.

Los objetivos de la Ley de Alquileres, que no se pudieron cumplir

Ampliación de la duración de los contratos de alquiler: La normativa estableció un período mínimo de contrato de tres años para vivienda única y dos años para uso comercial, lo que brinda una mayor estabilidad a los inquilinos y reduce la incertidumbre que existía anteriormente.

Actualización anual de los precios: Otra medida significativa fue la implementación de la actualización anual de los precios de alquileres, basada en un índice mixto que combina la evolución de los salarios y la variación de los precios al consumidor. Esto evita aumentos excesivos y proporciona un marco más equitativo para ambas partes.

Mayor control sobre las garantías: La ley limitó el monto que los propietarios pueden exigir como garantía y estableció la posibilidad de utilizar garantías alternativas, como el seguro de caución. Esta medida ha facilitado el acceso a la vivienda para aquellos inquilinos que no podían acceder a una garantía tradicional.