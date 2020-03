Por la falta de papel higiénico, estalló la venta de bidet en EEUU

image (2).png

Ocurre que si bien en todo el mundo se produjo un efecto similar con el consumo de papel higiénico, en los Estados Unidos la situación fue aún más compleja por el temor al desabastecimiento de un producto de primerísima necesidad, aunque en realidad el lavado con agua y jabón es mucho más efectivo. Sin embargo, el bidet, que en la Argentina es un símbolo nacional de cada baño en cada hogar, no es muy común en otros países del mundo. En Europa, por ejemplo, hay países donde es casi imposible hallarlo.

Lo que ocurre por estos días en Estados Unidos no tiene precedentes. Las ventas del bidet se dispararon en el comercio online, aunque no se trata del clásico bidet que conocemos en la Argentina, sino de un dispositivo que se anexa al inodoro y que está conectado a la red de agua y permite el lavado sin moverse. Hay algunos modernos con botones que permiten una regulación mucho más efectiva, aunque también hay unos con canillas de agua fría y caliente que también son prácticos y muy útiles.

Por ejemplo, en Amazon, una de las principales búsquedas del rubro “Herramientas y hogar” fue uno de los productos más buscados. Casi sin stock, el “bidé no eléctrico de limpieza doble – lavado frontal y femenino – de pulverización de agua dulce para inodoro con interruptor de presión ajustable” cotiza entre los 120 y los 200 dólares.

En medio de la crisis económica que sacude al mundo por el coronavirus no todos pierden: de hecho, una empresa dedicada a la fabricación de estos productos llamada “Tushy” incrementó de forma exponencial sus ventas en los Estados Unidos. La firma vende su producto a U$S 79 y según el CEO, Jason Ojalvo, “los ingresos se triplicaron en la última semana y no dan señales de descender”.

La firma Bio Bidet, por ejemplo, vendió más de 250 mil dólares en dispositivos en Amazon en los últimos días.

En Australia, por ejemplo, la empresa The Bidet Shop, que distribuye bidets en ese país, también aseguró que recibieron un incremento significativo en las consultas sobre el aparato portátil.

En la Argentina, si bien la mayoría de los baños cuenta con su propio bidet, hay muchas propiedades, sobre todo las más chicas, cuentan con su propio bidet portatil. En el país, el producto se puede conseguir a partir de los 2.790 pesos.