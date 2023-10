La semana pasada, el presidente Alberto Fernández se refirió a los enfrentamientos que se desataron en la frontera entre Israel y Gaza y repudió los ataques de Hamas con misiles sobre las ciudades israelíes. En este sentido, también ordenó reforzar la seguridad de los ámbitos de la comunidad judía en la Argentina.

Y como Gualeguaychú no es la excepción, también se sumó al refuerzo de los lugares más simbólicos para la comunidad judía, que en nuestra ciudad tiene su epicentro en la Asociación Unión Israelita.

En este sentido, el subjefe Departamental de Gualeguaychú Luis Báez informó a Ahora ElDía que “por orden del comando superior de la policía (el Comisario General Gustavo Maslein) se dispuso desde el inicio de esta semana la custodia permanente de sinagogas y recorridas en lugares relacionados a la comunidad judía, como pueden ser cementerios o centros culturales”.

“La orden es a nivel provincial y por el momento es solamente preventivo”, agregó el Subjefe Departamental.

Cuando la semana pasada la organización Hamas hizo un llamado un "Día de la Ira" para atacar a judíos e israelíes de todo el mundo, existe una virtual alerta máxima en todos los países. Lo cierto es que desde que se desató el conflicto armado en la frontera entre Gaza e Israel, el mundo volvió a estar convulsionado y el temor volvió a apoderarse de más de uno.

“Estamos mal, atemorizados y horrorizados”, afirmó a Ahora ElDía Sarita Kesselman, integrante de la Asociación Israelita de nuestra ciudad.

“Estoy muy nerviosa porque el mundo sigue siendo antisemita pese a que nunca hubo un motivo para serlo. Solo excusas inventadas. Hoy Israel se defiende, como siempre lo hizo. Nunca comenzó una guerra ni inicio un ataque, el ejército se llama: Ejército de Defensa Israelí”, manifestó.

“El mundo sigue ciegamente poniendo el énfasis en un puñado de judíos dispersos por el mundo, no por propia voluntad, y otro puñado viviendo en un estado judío, el único, que se dedican a la investigación para compartir con el mundo y mejorarlo, compartiendo sus logros, llenos de Premios Nobel. En cambio, ¿qué quieren los fundamentalistas que están invadiendo no solo a Israel, la mayor democracia del mundo, sino también a todo occidente? ¿Después de lograr su objetivo en contra de los judíos van seguir con todo aquel que no es musulmán y por lo tanto se lo considera infiel y que no merece vivir?”, reclamó Kesselman.

Otro que se pronunció sobre las instalaciones de la comunidad judía que fueron reforzadas por las fuerzas de seguridad fue el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Jorge Knoblovits, quien sostuvo que "desde el comienzo de esta situación hicimos una serie de recomendaciones en general y ahora se han reforzado las medidas, en coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado".

En ese sentido, Knoblovits reveló que la DAIA "se reunió con todas las fuerzas de seguridad del Estado y con referentes del Ministerio de Seguridad para garantizar la atención de todos los posibles objetivos".

Días pasados, apenas Hamas perpetró el ataque contra Israel, la DAIA emitió una serie de recomendaciones a la comunidad judía para estar alertas ante cualquier episodio local que pudiera registrarse derivado de los hechos de Medio Oriente. En este sentido, aconsejó a la comunidad judía local que "continúe con sus actividades planificadas, siempre que se realicen en espacios controlados y propios".

"No vamos a dejar de hacer vida judía en ninguna parte del mundo, que sigue plena y con más intensidad. Estamos atentos pero no temerosos, defendiendo al Estado de Israel", concluyó Knoblovits.