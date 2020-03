Por la muerte de Fátima, suspendieron la última jornada de la Fiesta Nacional del Mate

"Hoy, 8 de marzo, ha sido hallada sin vida Fátima Acevedo. Nos invade un profundo pesar por esta triste, injusta y terrible noticia", señala un comunicado enviado por la Municipalidad de Paraná, donde da cuenta que se decidió suspender la segunda y última jornada de la Fiesta Nacional del Mate.

"En esta fecha, conmemoramos la lucha de las mujeres por sus derechos. Su sacrificio nos ha acercado a una sociedad más libre y más justa. Pero hay tanto que resta por hacer. Nos llamamos a la reflexión, nos obligamos a la acción y nos unimos al grito ¡Basta de violencia machista contra las mujeres!", remarcan.

"Necesitamos hacer más, siempre, hasta que esto se acabe y todas podamos vivir libres, seguras y tranquilas", indica finalmente el escrito.

Durante la jornada del 8 de Marzo, en el escenario principal de la Fiesta del Mate iban a estar Teresa Parodi, Miss Bolivia y Los Auténticos Decadentes. Y fue precisamente Parodi, cantante y ex Ministra de Cultura, la que se refirió conmocionada sobre el femicidio que conmovió a toda la provincia.

“Recién llegadas a Paraná, junto a Luciana Jury y Ana Prada, a punto de celebrar la Fiesta del Mate nos enteramos de la terrible noticia de la muerte de Fátima, habitante de Paraná. No habrá fiesta, no hay nada que celebrar. ¡Basta! ¡Decimos basta y no alcanza!”, escribió en su perfil de la red social Facebook.

“Hoy, justo hoy el nombre de la muerte es Fátima. El nombre del femicidio es Fátima. El nombre del horror es Fátima. La impotencia es infinita, el dolor intolerable. No pararemos. No olvidaremos. El nombre de nuestro amor es Fátima. El nombre de nuestra memoria es Fátima. Estamos de duelo pero con el puño alzado y el pañuelo verde prendido al corazón”, prosiguió y concluyó con un contundente “¡Vivas nos queremos!”.