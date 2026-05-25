La densa niebla que ocupó gran parte del territorio provincial obligó a tomar medidas de seguridad.

“Se implementa CORTE TOTAL con modalidad de tránsito asistido cada 20 minutos en el sector del Complejo Zárate – Brazo Largo hasta Ibicuy (Entre Ríos), entre el Km 85 y el Km 119 de Ruta Nacional 12”, comunicó a las 8 y 45 de este lunes el servicio de prensa de la empresa concesionaria Autovía del Mercosur.

En el breve parte emitido por Autovía del Mercosur, se solicita a los usuarios circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal de Seguridad Vial y Gendarmería Nacional Argentina.