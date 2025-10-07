En horas de la noche, aproximadamente a las 21.15 horas, personal de Comisaría Tercera intervino en un hecho de hurto ocurrido en el barrio Los Espinillos.

Constituidos en el lugar, los funcionarios se entrevistaron con una ciudadana de 33 años de edad, quien manifestó que, al regresar a su domicilio, encontró que el mismo había quedado sin medidas de seguridad mientras en su interior dormían sus hijos menores. Al consultar a su hija por una mochila, constató su faltante, al igual que tres teléfonos celulares (sin especificar marcas).

Vecinos del lugar, le informaron que habrían visto a un joven de 23 años de edad retirarse del domicilio con una mochila. La damnificada se dirigió hasta una vivienda precaria que dicho sujeto cuidaba, donde halló al sospechado durmiendo utilizando la mochila sustraída como almohada, observando además que los apuntes escolares se encontraban parcialmente quemados.

La ciudadana hizo entrega voluntaria de la mochila, procediéndose al formal secuestro de la misma.

Puesta en conocimiento la Fiscalía en turno, la misma dispuso la aprehensión del sujeto y su traslado a sede policial para las diligencias correspondientes.