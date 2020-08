Por la pandemia, decidieron reconvertir el Desfile de Carrozas Estudiantiles

Por Amilcar Nani

Años anteriores, mientras se promediaba la primera quincena de agosto, el calendario ya estaba vivo y activo y los estudiantes de los dos últimos años del colegio secundario ya comenzaban a tener un solo asunto en mente: el Desfile de Carrozas Estudiantiles.

Sin embargo, en marzo pasado llegó al país la pandemia del coronavirus covid-19 y el mundo cambió, y unos de los que más sufrieron el aislamiento, la cuarentena y el ahora conocido distanciamiento social fueron los niños y adolescentes.

Para empezar, ninguno ha vuelto a las aulas, y las clases online siguen siendo el método educativo 2020, ¿pero a quien se le puede ocurrir que los chicos pueden ir a los Galpones del Puerto a hacer carrozas sin haber regresado aún a las escuelas? Y mientras tanto, el almanaque sigue corriendo, y el mítico fin de semana largo de octubre, cuando tradicionalmente se realiza el Desfile de Carrozas Estudiantiles, se acerca cada vez más, y en estas circunstancias nadie encontró la manera de hacer engrudo de manera virtual para comenzar a trabajar desde sus casas.

“El COES nos dijo que los eventos masivos están prohibidos por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por un el presidente Alberto Fernández, y ellos no pueden decidir si esta resolución seguirá firme por cuánto tiempo más. Tampoco pueden decir si en octubre estará vigente o no, y mucho menos cómo será la situación epidemiológica en Gualeguaychú al momento del desfile o cuando se supone que los chicos deben comenzar con los preparativos de las carrozas”, explicó a ElDía Eugenio Jacquemain, responsable de prensa de la Comisión Central de Carrozas Estudiantiles.

Por todo este contexto pandémico, este año no habrá desfile propiamente dicho; sin embargo esto no quiere decir que la fiesta sea suspendida. Por el contrario: la Comisión Central de Carrozas Estudiantiles, en colaboración del Municipio y la Dirección Departamental de Escuelas, comenzó a trabajar en una serie de actividades para reconvertir el evento y que siga teniendo presencia en el calendario a pesar de la pandemia.

La reconversión de las Carrozas Estudiantiles

“En base a lo que nos ha dicho el COES y lo que hemos charlado con la Municipalidad, decidimos reinventar el desfile y transformarlo. No va a ser el desfile de los carros, pero Carrozas va a estar presente este año”, introdujo Jacquemain los cambios que habrá esta temporada.

El primero de los eventos relacionado al universo carrocero que se mantendrá en pie será el de la Cazuela Carrocera, que desde hace un par de años la comisión organiza junto a la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú (AHGG).

“Volveremos a hacer la Cazuela Carrocera Binacional, pero este año mutará en una Cazuela Carrocera Solidaria, ya que todo lo que recaudaremos será donado a la Cooperadora del Hospital Centenario. Ya estamos trabajando con los hoteleros y gastronómicos en la logística para la puesta en marcha del evento y estamos buscando donaciones de materia prima para poder donar más cantidad al Hospital, que en este contexto de pandemia tanto lo necesita”, afirmó a ElDía.

Pero además de la cazuela, los coordinadores que suelen trabajar con los chicos en el armado y diseño de las carrozas acercaron una idea para que la creatividad no quede de lado este año: en vez de diseñar un carro de gran dimensión para que desfile en el Corsódromo, para este año propusieron un concurso de maquetas de carrozas. “Nos gustó mucho la idea y creemos que puede mantener viva el motivo por el cual todos los años hacemos esto, que es que los adolescentes exploten su creatividad”, sostuvo Jacquemain.

Finalmente, la última actividad tendrá un tinte internacional y se trabajará de manera mancomunada de ambos lados del río Uruguay. Debido a que el Desfile de Carrozas Estudiantiles es parte de la Mesa de Integración Binacional –un grupo de trabajo de Argentina y Uruguay que trabaja para potenciar eventos de ambas nacional– la comisión se puso en contacto con José Luis Perazza Merello, el director de turismo del departamento uruguayo de Soriano, para hacer un evento virtual donde estén incluidas todas las actividades estudiantiles de ambos países.

“El desfile de carrozas de Nueva Palmira o Colonia o Dolores también se vieron imposibilitado de hacer, e idéntica situación vive la versión acuática de Villa Paranacito. Entonces la idea es hacer un evento virtual desde las dos orillas. Esto está pensado para hacer en octubre, que es cuando se hacen los desfiles de Gualeguaychú y Dolores”, adelantó el encargado de prensa del desfile.

Aún falta delinear los detalles sobre este último evento, pero la idea es que todas estas actividades sirvan de trampolín para lo que será el Desfile de Carrozas Estudiantiles del año que viene, cuando esperan finalmente poder festejar la 60ava edición.

“Nuestra intención es que los chicos puedan vivir de alguna manera lo que es carrozas. Este año perdieron mucho los adolescentes, sobre todos los que cursan ahora el último año: no tuvieron stand del 25 de Mayo, no tendrán Paseo Estudiantil, no se sabe qué va a pasar con los viajes de egresados y mucho menos con las fiestas de fin de año. Y carrozas entra en esta lista, porque son muchos los que esperan agosto y septiembre para vivir la experiencia en los galpones y el desfile en el Corsódromo. Por eso, nuestra intención es reconvertirnos y ver de qué mejor manera hacer que ellos vivan una experiencia diferente”, concluyó Jacquemain.