La desesperación que vive el hombre de campo golpea de lleno a las economías rurales que se ven muy afectadas y sin salidas por la sequía. No tienen presente y no tienen futuro, y esto tambien repercutirá en la ciudad. El trabajador no sabe cómo hacer para mantener las pequeñas explotaciones agroganaderas. Y en el caso de un productor de Crespo, detalló qué es lo que le pasa con el tercer año de falta de lluvias en la provincia.

El productor mostró con crueldad cómo viven sus vacas del tambo y cómo se alimentan, prácticamente de la nada. El camino que le queda es malvender las 60 vacas y cerrar el tambo; esperar que se mueran de hambre, o que el Estado contenga con acciones urgentes, y entre ellas un seguro multievento.

Por tercer año consecutivo nuestra provincia, así como una vasta zona productiva del país, atraviesa una situación climática crítica y desesperante.

La peor sequía que se recuerde en más de 100 años está devastando los cultivos y provocando una gran mortandad de animales por la falta de agua.

Según datos de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, los indicadores actuales y las perspectivas futuras son escalofriantes. El 96% del maíz se encuentra en estado Regular / Malo y hasta la fecha se proyecta una caída del 46% en su producción (420.000 hs sembradas).

El 51% de la soja actual presenta una condición de Regular/Mala y no se sembrarían 212.000 hectáreas de las planificadas para esta campaña.

La ganadería presenta pérdidas del 40% del estado corporal de su stock vacuno y preñeces en caída que impactarán en la oferta de carne futura, además de la desertificación de las pasturas y el consumo total de las reservas antes del invierno, todo esto mientras la mortandad de animales continúa.

La mitad de Entre Ríos sufre de sequía severa

La lechería exterioriza una caída del 30% de su producción, junto a un aumento estrepitoso de sus costos como consecuencia del dólar soja.

Y ahora, en los últimos días, se suman los incendios naturales que se multiplican de forma descontrolada en diversos puntos de la provincia.

El déficit hídrico ya superó el 80% y las temperaturas extremas baten récords históricos.