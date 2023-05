Las calles céntricas de Gualeguaychú, en la noche del viernes, estaban colmadas de gente, especialmente en el microcentro. En la zona bancaria y en la de una conocida cadena de farmacias, predominaban los visitantes uruguayos, tal como iene pasando desde la temporada de verano.

Los uruguayos recorrieron las calles, ingresando en muchos comercios de venta de indumentaria y también de farmacias, consultando en todas ellas a cuánto estaba cerrando el dólar.

En las casas de cambio del centro de la ciudad el movimiento fue intenso, muchos uruguayos y algunos motoqueros brasileños que estaban de paso por la ciudad, aunque en este caso a cambiar Reales.

Uno de los pocos vecinos de Gualeguaychú que pasó por una casa de cambio, consultado por AHORA ElDia, enfáticamente dijo que “la única manera de bajar el dólar es de un escopetazo, no hay otra. Esto es una locura, no sabemos dónde estamos parados, y guste a quien le guste esto es un quilombo que no sabemos cómo va a terminar, hechos de inseguridad todos los días, vivimos entre rejas, mientras los chorros andan sueltos como si nada, y lo de la cotización del dólar es una locura que repercute en todos los ámbitos financieros”.

Dos mujeres de la ciudad, esperaban su turno para comprar dólares. Consultadas por el aumento y la devaluación y emisión a dos manos del peso dijeron que era “para poder ahorrar los pocos pesos que uno gana, pero ahora se hace cuesta arriba”. Comentaron que “como el peso argentino está muy devaluado, nadie lo quiere y lo que podemos rescatar lo invertimos en dólares”.

También un comerciante de telefonía celular de la zona céntrica dijo que “el aumento del dólar influye en los precios. Los proveedores están mandando todo el tiempo listas de precios nuevos porque es todo importado, viene todo de afuera, así que influye. Hasta ahora no hemos modificado ningún precio con esta suba grande, pero vamos a ver qué pasa la semana que viene, porque entendemos que volverá a subir todo de nuevo”.

Dijo que “a todos los argentinos nos preocupa el tema de que suba el dólar y esa incertidumbre de que suba o baje. En este momento no puedo ahorrar, pero bueno, creo que todos ahorraríamos en dólares, no nos queda otra”.

Tres motoqueros brasileños que llegaron al país, proveniente de la ciudad de Pelotas en el estado Río Grande Do Sul, dijeron que “llegamos por Rivera y entramos a Argentina por Colón. Venimos a conocer, viajar un poco, sin rumbo fijo, aunque a Capital Federal no vamos a ir”, comentaron.

Everton, uno de los motoqueros, contó que “paramos en Gualeguaychú para comer, descansar y cambiar reales por pesos”, expresando que “nos pagan 78 pesos por cada real, en la Argentina todo es muy barato para nosotros. El combustible premium para las motos de alta cilindrada está un 50% más barato que en Brasil, por lo que nos conviene y mucho visitar argentina, donde todo es más beneficioso para nosotros”, señaló en un portuñol más que aceptable.