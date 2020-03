Por la tarde circula menos gente por la ciudad que esta mañana

Cerca de las 13 el oficial Benjamín Viola, a cargo de uno de los retenes policiales ubicados en 25 de mayo y Churruarin, aseguró a ElDía que "la gente no colabora" y que "el 90% de las personas que frenamos para preguntarle el motivo por el que circula no tiene una justificación".

Sin embrago, con el correr de la tarde la cantidad de personas en las calles de la ciudad ha ido disminuyendo. Uno de los policías que trabaja en uno de los controles montado sobre Avenida Artigas aseguró que "comparado con la mañana estamos mucho mejor". "Es notoria la baja de vecinos circulando, aunque todavía quedan varios que salen sin motivo", sostuvo y sentenció: "No entiendo por qué a la gente le cuesta tanto entender el momento que estamos viviendo".

calle vaciía.jpg Menos movimiento. Mucho menos gente transita las calles de la ciudad por la tarde.

En Gualeguaychú no se registran detenidos pese a la prohibición de salir de las casas. En Gualeguay en cambio, en las primeras horas de la medida efectivos policiales detuvieron a una persona que no pudo justificar por qué motivo estaba en la calle. “Fue interceptado por personal policial violando lo dispuesto por el Decreto 620 del día de ayer, ya que no solo no pudo justificar su presencia en la vía pública, sino que, tampoco, obedeció las recomendaciones que se le hicieron en reiteradas oportunidades", señalaron desde la fuerza policial.

Si sabés de alguien que no respeta la cuarentena podés denunciarlo al 3446 327457