Por la tormenta, un árbol de más de 15 metros cayó sobre una vivienda de la ciudad
Personal de la Dirección de Espacios Verdes intervino en una propiedad de Sáenz Peña y Palacios, donde un ejemplar de gran porte se desplomó como consecuencia del temporal registrado durante la noche del lunes.
Una cuadrilla de la Dirección de Espacios Verdes del Gobierno de Gualeguaychú retiró un ejemplar de falso cafetal, de entre 16 y 17 metros de altura, que se desplomó sobre una vivienda ubicada en la intersección de las calles Sáenz Peña y Palacios, en el barrio La Cuchilla, tras el temporal registrado durante la noche del lunes.
La vivienda no sufrió daños estructurales, aunque la caída del árbol provocó roturas menores en un galpón y afectó el cerco perimetral de la propiedad.
La caída se produjo como consecuencia del avanzado estado de pudrición del sistema radicular del ejemplar, cuyo debilitamiento, sumado a las precipitaciones y las ráfagas de viento, provocó que cediera y quedara apoyado sobre la edificación.
Para liberar los techos, el personal retiró el follaje y las ramas que ejercían presión sobre ellos mediante el uso de cuerdas y motosierras, en un procedimiento controlado que permitió descender cada sección del árbol de manera gradual.
Posteriormente, se incorporaron al operativo un camión equipado con una grúa hidráulica de brazo extensible y canasto, que permitió a un operario acceder a las ramas más comprometidas, y una retropala para remover el tronco y los demás restos del ejemplar.
El área de trabajo fue debidamente señalizada y delimitada, mientras que el personal desarrolló las tareas con los elementos de protección correspondientes, en un terreno dificultado por la acumulación de barro y agua tras las precipitaciones.