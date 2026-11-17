Una cuadrilla de la Dirección de Espacios Verdes del Gobierno de Gualeguaychú retiró un ejemplar de falso cafetal, de entre 16 y 17 metros de altura, que se desplomó sobre una vivienda ubicada en la intersección de las calles Sáenz Peña y Palacios, en el barrio La Cuchilla, tras el temporal registrado durante la noche del lunes.

La vivienda no sufrió daños estructurales, aunque la caída del árbol provocó roturas menores en un galpón y afectó el cerco perimetral de la propiedad.

La caída se produjo como consecuencia del avanzado estado de pudrición del sistema radicular del ejemplar, cuyo debilitamiento, sumado a las precipitaciones y las ráfagas de viento, provocó que cediera y quedara apoyado sobre la edificación.

Para liberar los techos, el personal retiró el follaje y las ramas que ejercían presión sobre ellos mediante el uso de cuerdas y motosierras, en un procedimiento controlado que permitió descender cada sección del árbol de manera gradual.

Posteriormente, se incorporaron al operativo un camión equipado con una grúa hidráulica de brazo extensible y canasto, que permitió a un operario acceder a las ramas más comprometidas, y una retropala para remover el tronco y los demás restos del ejemplar.

El área de trabajo fue debidamente señalizada y delimitada, mientras que el personal desarrolló las tareas con los elementos de protección correspondientes, en un terreno dificultado por la acumulación de barro y agua tras las precipitaciones.