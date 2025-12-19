Desde el Municipio informaron que, con motivo de las fiestas de fin de año, se aplicarán modificaciones en los horarios de funcionamiento de reservas naturales y servicios vinculados al cuidado ambiental y la higiene urbana.

El Centro de Interpretación del Patrimonio Natural “La Delfina” y la Reserva Natural Municipal “Las Piedras” abrirán el martes 24 y el martes 31 de diciembre hasta las 13 horas. Ambos espacios permanecerán cerrados el miércoles 25 de diciembre y el miércoles 1 de enero, y retomarán su horario habitual el jueves 26 de diciembre y el jueves 2 de enero.

En el mismo esquema funcionarán las Estaciones de Transferencia y el Ecoparque. Estos dispositivos operarán hasta las 13 horas los días 24 y 31, cerrarán durante toda la jornada del 25 y del 1 de enero, y reanudarán la actividad el 26 de diciembre desde las 5 horas. Durante los días de cierre, se dispondrán volquetes en el exterior de los Centros de Transferencia para facilitar la correcta disposición de residuos.

Por su parte, la Cabina Sanitaria atenderá hasta las 14 horas los días 24 y 31 de diciembre, no prestará servicio el 25 de diciembre ni el 1 de enero, y volverá a funcionar el 26 de diciembre desde la medianoche.