Debido a las luvias, pero sobre todo al viento, el río Gualeguaychú experimentó un gran crecimiento en la última jornada.

Al respecto, Nicolás Bozani de Defensa Civil contó a Ahora ElDía que “el río hizo tope en 3,20 m a las 2 de la madrugada, después comenzó despacito a bajar hasta los 3.14 y ahí se está manteniendo por ahora. Estamos en vigilancia, por el momento fue el viento el que provocó esta suba y en menor grado las lluvias que no fueron muy importantes".

Es importante recordar que, desde hace varios días, el río Gualeguaychú viene experimentando una suba, pero hasta el momento no había superado los 3 metros. Sin embargo, desde hace más de tres días, los niveles se sostenían entre los 2,70 metros y los 2,80 metros.

Desde Defensa Civil se mantienen atentos al comportamiento del río, ya que el nivel de alerta está establecido en los 3,50 metros y el de evacuación en los 3,80.

El lunes, debido a la creciente del río, Prefectura y el Municipio debieron sacar del agua a una vaca sin vida que había sido arrastrada por la corriente. Lo mismo ocurrió al día siguiente con el cuerpo de un ciervo.